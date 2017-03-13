Dünyanın en büyük yonga üreticisi Intel, elindekilerle yetinmek niyetinde değil. Şirket, geleceğin otomobilleri için muazzam bir yatırım gerçekleştirdi.

Intel, İsrail temelli bilgisayar görüntüleme şirketi Mobileye'yi 15.3 milyar dolarlık bir anlaşma ile satın aldı. Sabah sabah çalkalanan dedikodular, akşamüstü saatlerinde Mobileye tarafından da resmen ilan edildi. Intel, hisse değeri olarak 63.54 dolar teklif etti.

1999 yılında kurulan Mobileye, araçların sürüş destek sistemlerine özel görsel mimarileri geliştiriyor. Bu mimariler arasında cruise kontrol, şeritten kalkış uyarısı ve öndeki araçla aradaki mesafe koruma yapısı da var. Teknolojisi halihazırda BMW, Volvo, Buick ve Cadillac gibi büyük markalar tarafından kullanılıyor.

Mobileye Kurucuları Ziv Aviram ve Amnon Shashua Ödül Töreninde

Intel, uzun süredir otonom araçlara olan ilgisi biliniyor. Şirket, söz konusu alana ciddi yatırımlarda bulunuyor. Bir yonga üreticisi olarak, Intel'in amaçları başlangıçta tamamen anlaşılmıyor olabilir ancak otonom araçların çalışması için çok fazla bilgi işlem gücü gerekiyor. Bilgi işlem gücü denildiğinde Intel, akla gelen ilk firmalardan biri.

Intel Otomatik Sürüş Grubu ve Mobileye bir araya gelerek yeni bir birim haline gelecek. Anlaşma, tüm detaylarıyla 9 ay içerisinde tamamlanacak.