Intel'den Qualcomm'a Büyük Tehdit!

Intel, bilgisayar sektörüne girecek Qualcomm'u sert bir şekilde tehdit etti. Sektöre girdiği anda Intel'in paydasını bölecek Qualcomm, Intel'in gözünü korkutmuş durumda.

Qualcomm’un Microsoft ile yaptığı ortaklıkta, yeni Snapdragon 835’li bilgisayarların geleceğini duymuştuk. Intel ve AMD işlemcilerine göre çok daha az elektrik tüketip az ısınan Snapdragon 835’ler, Intel’in canını sıkmış durumda.

Intel, 40. yılına dayanan 8086 işlemci mimarisinin Snapdragon 835’lerde özenilmeye çalışıldığını ve bunun farkında olduklarını sert bir şekilde bildirdi. Intel, “Bazı şirketler Intel’in izni olmadan Intel’in tescilli X86 ISA teknolojisini taklit etmeye çalışıyor” dedi. Şirketin baş avukatı Stephen Rodgers ve Intel Labs yöneticisi Richard A Uhlig’in blog üzerinden yaptıkları açıklamada, “Patentlerimizin kanunsuz bir şekilde ihlal edildiğini kabul etmiyoruz ve diğer şirketlerin Intel’in fikri mülkiyet haklarına saygı göstermeye devam etmesini bekliyoruz” dedi.

Intel’in elinde, işlemci teknolojileri ile ilgili 1.600’den fazla patent bulunuyor. Elindeki teknolojileri korumak için alınan bu patentler, Intel’i birçok firma ile karşı karşıya getirdi. Özellikle AMD, Cyrix ve Chips and Technologies firmaları bunlara örnek olarak gösterilebilir. Bunların bazılarının ismini pek duymuyorsak, bunun bir sebebi var.

Intel, en güncel işlemcilerinde bile 14 nanometre kullanırken, Qualcomm Snapdragon 835 ile birlikte 10 nanometre teknolojisinde işlemciler üretiyor. Bu da daha az enerji daha çok güç anlamına geliyor.

Intel’in yıllardır süregelen AMD savaşı dışında bir yarış içinde olmadığını biliyoruz. Sektörde daha çok tekel gibi takılan Intel, Qualcomm’un bu kadar güçlü bir şekilde bilgisayar sektörüne girmek istemesinden korkmuş görünüyor. Firmaların çıkar savaşlarından kazanan tarafın kullanıcılar olduğunu bildiğimiz için sakin sakin kavgalarını yapabilirler.