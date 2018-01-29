iPhone ve iPad'lerde kendi bünyesinde tasarladığı çipleri kullanan Apple'ın 2018 yılı içerisinde MacBook Pro' da dahil olmak üzere bazı masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda kendi tasarladığı çipleri kullanacağına dair sektöre yakın kaynaklardan bilgiler geliyor.

Yeni bir habere göre Apple 2018 yılında, kendi bünyesinde geliştirdiği özel 'eş-işlemci' çiplerine sahip, en az üç yeni Mac modeli çıkarmayı planlıyor. Cupertino'da bulunan firma, Mac diz üstü ve masa üstü bilgisayalarda uzun süredir Intel ile işbirliği yapıyor. Fakat son yıllarda yeni tasarladığı mobil çipsetlerinden elde ettiği tecrübeyi, masaüstü cihazlarında da uygulamaya dönük bir eğilim içerisinde.

Apple, kendi mobil işlemcilerini tasarlamaya başlayalı bir kaç yıl oldu. Bu çipler, iPhone ve iPad'lerde kullanılan 'Apple Ax serisi çipler' olarak adlandırılıyorlar. Her ne kadar Apple için bu çipler, mobil cihazlarda performans ve güç sarfiyatını dengelemenin bir yolu olarak görünseler de, son zamanlarda iş görebilirlikten oldukça uzak bir noktaya düştüler. Bilakis bir çok ölçümde (örneğin 4K video işleme) modern bir iPad Pro ya da iPhone X, performans noktasında daha geleneksel bir masa üstü sistemini kolayca alt edebiliyor.

Bu nedenle Apple'ın macOS serisinde kullanacağı işlemcilerde Intel'e olan bağlılığını azaltma yoluna gideceğine dair bir beklenti, her zaman için vardı. Her ne kadar henüz bu aşamaya gelmiş olmasak da, yeni yayınlanan bir habere göre, 2018 yılında masa üstü sistemlerde Apple'ın kendi bünyesinde üreteceği silikon yapımına doğru bariz bir atılıma şahit olabiliriz.

Bloomberg'in kaynaklarının belirttiklerine göre, en az üç yeni Mac modelinde bu yıl içerisinde çıkarılma ihtimali bulunan özel tasarımlı eş-işlemciler kullanılacak. Sektöre yakın kaynak, söz konusu yeniliğin bir masa üstü ile iki yeni diz üstü bilgisayarda gerçekleşeceğini belirtiyor. Bu durum, halihazırda satışta olan macOS donanımında yeralan Apple'a ait iki özel yardımcı işlemciden sonra gelişiyor.

Örneğin Apple, son MacBook Pro'da, kendi eş işlemcisi olan T1'i kullanıyor. 2016 yılında çıkarılan, Touch Bar özelliğine sahip MacBook Pro'da kullanılan işlemci, geleneksel fiziksel fonksiyon tuşlarının kaldırıldığı OLED dokunmatik ekranları çalıştırmak için yerleştirilmişti cihaza. ARM tabanlı T1 eş işlemcisi daha sonra beklenmedik şekilde Apple Watch'un kullandığı platform olan watchOS'in bir türünü çalıştırma noktasına ulaştı.

İleride Apple'ın mevcut statüsünden daha belirgin ayrılmalara şahit olabiliriz. Bu ay içerisinde yayınlanan bazı sızıntılar, Apple'ın 13 inç'lik MacBook Air'in üretimini durdurarak, yine 13 inç'lik yeni bir MacBook versiyonunun üretimine geçeceğini dile getiriyordu. Aynı zamanda firmanın Intel silikonundan bütünüyle vazgeçerek, macOS işletim sistemini, ARM tabanlı Apple Ax çipsetleri üzerinde çalıştırmayı tercih edebileceğine yönelik spekülasyonlar da yer aldı. Eğer bu durum gerçekleşirse, batarya ömrü ve multimedya performansı noktasında önemli artışlar sağlanabileceği gibi, entegre 4G LTE gibi yeniliklere de kapı aralanabilir.