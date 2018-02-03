Sanal gerçeklik sektöründe Apple ile rekabete girmeye hazırlanan Intel, kullanıcıların gördüklerinin üzerine sanal dünyayı ekleyecek bir gözlük üzerinde çalışıyor.

Sektörün lider yonga seti üreticilerinden biri olan Intel, sanal gerçeklik piyasasına adım atmak için sessiz sedasız yeni bir gözlük üzerinde çalışıyor. Sızıntılara göre, şu anda geliştirilmekte olan sanal gerçeklik gözlüğü kolumuza takılan lazer tabanlı bir projeksiyonla birlikte çalışacak.

Objektife entegre edilen bir reflektöre gönderilen ışık, kullanıcının çevresindeki gerçek dünyanın üzerine şeffaf bir görüntü yerleştirecek. Bu sayede kullanıcılar hem gerçek hemde sanal dünyayı aynı anda görebilecekler. Üretilecek olan akıllı gözlük ve bilekliğin Bluetooth ile telefona bağlanarak çalışacağı düşünülüyor.

Yonga seti üreticisi özellikle pil tüketimini mümkün olan en düşük seviyeye çekmeyi amaçlıyor. Nitekim yeni bir rapora göre Intel, projesini hayata geçirmek ve üretime başlamak için Quanta ile bir anlaşma imzaladı. Ayrıca İntel’in 350 milyon dolar civarında yatırım yaparak Akıllı Gözlük sektörünü ele geçirmeye çalıştığı hakkında söylentiler de bulunuyor.