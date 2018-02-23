Intel, Dizüstü Bilgisayarlara 5G İnternet Getiriyor

Intel, 2019’de dizüstü bilgisayarlara “Always Connected” projesinin bir parçası olarak 5G modemler getireceğini duyurdu.

Intel, 2019’da dizüstü bilgisayarlar için devrimsel bir donanıma geçmeye hazırlanıyor. Akıllı telefonlarda geçmesini beklediğimiz 5G teknolojisi, “Always Connected” projesi altında PC’lere de getirilecek. 5G’nin artık hayatımıza girmeye hazırlandığı bir dönemde, Intel de 5G’yi sunacak modemler üzerinde çalışıyor. 2019’un ikinci yarısında dizüstü bilgisayarlarda 5G modemini sunmaya başlayacağını duyuran Intel, bu donanımları ilk başta Dell, HP, Lenovo, Microsoft gibi dizüstü bilgisayar üreticilerine sunacak.

Dizüstü bilgisayarlara getirilecek modemler sayesinde, bu tarz bilgisayarlarla her noktada internet erişimi sağlayabileceğiz. 5G modemin başarılı yönlerinden birisi ping süresi. Bir kablolu bağlantı ile hemen hemen aynı ping sürelerine sahip olacak 5G modem, istediğimiz yerde online oyunlar oynamak için yeterli internet hizmetini sunacak.

Intel, 5G’nin dizüstü bilgisayarlarda nasıl performans sergilediğini göstermek için MWC 2018’de bir sunum yapacak. Şirketin burada 5G’yi nasıl duyuracağı bilinmiyor, ancak muhtemelen iki-üç tane 4K video aynı anda çalıştırılarak, internetin ne kadar güçlü olduğuna vurgu yapılacak.

Günümüzde LTE bağlantısına sahip dizüstü bilgisayarlar çok nadir görünüyor. Intel, 5G ile sunacağı yeni modem desteğiyle dizüstü bilgisayarlarda LTE bağlantısını varsayılan yapmak istiyor. Dizüstü bilgisayarlar son yıllarda 10 saatten fazla batarya ömürlerine sahip oldular. Bu sebeple daha özgür bir şekilde dışarı çıkarılan bilgisayarların kendilerine ait bir internete sahip olması çok güzel olacaktır.