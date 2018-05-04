Intel'e Bir Şok Daha: Sekiz Yeni Spectre Açığı Keşfedildi

Geçtiğimiz aylarda Meltdown ve Spectre açıklarıyla uğraşan işlemci üreticileri, bu sefer yeni bir tehlikeyle karşı karşıya. Intel cephesinde ortaya çıkan sekiz yeni Spectre açığı, bilgisayarınız için büyük riskler taşıyor.

C'T Magazine tarafından hazırlanan bir rapor, Intel'in yakın gelecekte sekiz yeni güvenlik açığıyla karşı karşıya kalacağını ortaya koydu. Bu durum, Intel tarafından doğrudan onaylanmamış olsa da CVE üzerinden de onaylandı.

"Müşterilerimizin verilerini korumak ve ürünlerimizin güvenliğini sağlamak bizim için kritik önceliklerdir." şeklinde bir açıklamada bulunan Intel yetkilisi Leslie Culbertson, bu açıkların getireceği potansiyel sorularla ilgili kullanıcıları bilgilendireceklerini ekledi. "Sistemlerinizi güncel tutun." uyarısında bulunan Culbertson, güncellemelerle bu sorunları aşılacağını belirtti.

Rapora göre Meltdown ve Spectre açıkları, modern işlemci tasarımları üzerinde bulundu. Hepsi aynı tasarım sorunundan kaynaklanan 8 yeni açık bulduklarını iddia eden araştırmacılar, bu açıkları daha önceden Intel'e bildirmiş. Ortaya çıkan bu 8 yeni güvenlik açığıyla ilgili henüz pek fazla detay bulunmasa da şu an için bu açıklar, Spectre Next Generation şeklinde bir adlandırmaya sahip.

Spectre Next Generation açıklarının yama süreci ise iki dalga halinde gerçekleşecek. Birincisi Mayıs ayında ve ikincisi Ağustos ayında olmak üzere yayınlanacak güncellemelerle bu sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor. Bulunan açıklardan dördü Intel yüksek riskli olarak belirlenmiş, dolayısıyla ilk güncellemede bu sorunların çözümünü görmemiz kuvvetle muhtemel. Ağustos ayındaki güncelleme ise orta düzeyde risk içeren açıklar için gelecektir. Önceki Spectre açıklarıyla benzerlik gösteren bu açıkların en kısa süre içerisinde çözülmesini umuyoruz.