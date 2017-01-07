Intel, Efsane İndirme Hızına Sahip 5G Modemini Bitirmeye Çok Yakın!

5G teknolojisi için daha birkaç senemiz var. Ancak büyük şirketler şimdiden önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Henüz 4G teknolojisi dünya geneline vurduğumuzda yavaş yavaş yayılmayı sürdüren bir teknoloji olarak karşımıza çıkmakta. Fakat Intel, çoktan 5G teknolojisi ile bu yılın ikinci yarısından itibaren sektördeki değişime öncülük etmeyi amaçlamakta.

Üstelik Intel'in geliştirdiği 5G modem, 5Gbps gibi ciddi bir indirme hızına da sahip. Bu hızı şöyle açıklayabiliriz; 50GB'lik bir dosyayı 80 saniye gibi bir sürede indirdiğinizi düşünün.

Modem, bunu yapabilmek için bant genişliği yığını, ultra düşük seviyeli frekanslar, MIMO ve gelişmiş kanal kodlama gibi birkaç farklı teknoloji kullanmakta. Intel, sistemini hali hazırda olan 4G altyapısını kullanarak 5G'yi bir nevi 'tomurcuklandıracak' şekilde geliştiriyor.

Yüksek çözünürlüklü içerik akışı sağlama ve yüksek hızda veri transferi gerçekleştirme gibi avantajlara sahip olacak 5G şebekeleri ile Intel sadece akıllı telefonlarda değil, ev donanımlarında ve diğer akıllı cihazlarda da boy göstermeyi amaçlamakta.

Hali hazırda 5G teknolojisi konusunda çalışmalar yapan firmaların dışında özellikle Amerikalı telekomünikasyon şirketleri de altyapılarını 5G'ye uygun hale getirmeye başlıyor. 5G teknolojisi 2020 yılında hizmete sunulacak. Ancak daha öncesinden 5G sistemini destekleyen cihazların piyasaya çıkması yüksek olasılık.