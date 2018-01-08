İntel, Piyasadaki En Küçük VR Uyumlu Bilgisayarı Üretti

Avucunuza rahatlıkla alabileceğiniz bilgisayarı, sanal gerçeklik deneyimlerinde ve bilgisayar oyunlarında kullanabileceksiniz.

CES 2018'de yeni 8. nesil Core i7 işlemcisini sergileyen Intel, sanal gerçeklik deneyimleri ve oyunları çalıştırma kabiliyetine sahip olduğu söylenen modem boyutundaki bilgisayarını da duyurdu. Birkaç yıl önce üretilmeye başlayan NUC cihazları oldukça büyük ilgi görüyor. Herkesin bilgisayarını cebine koyup gezdirmek isteyeceği düşünüldüğünde, ilgi görmeleri de oldukça normal. Aşşağıdaki resimden üretilen bilgisayarı standart bir kasa boyutu ile kıyaslayabilirsiniz.

NUC8i7HVK ve NUC8i7HNK olmak üzere, yeni tanıtılan iki modelinde Intel'in AMD RX Vega M GPU'larına bağlanan yeni Core i7 cipsleri sayesinde hantal grafik kartlarına ihtiyacı yok. Intel, Nvidia'nın GTX 1060 kartları ile karşılaştırıldığında daha iyi bir oyun performansı sunacağını da söyledi. Nvidia'nın GTX 1060 performansından bahsetmek gerekirse, DOOM gibi oyunlarla 1080p çözünürlükte en az 60 fps alabildiğini söyleyebilirim.

Intel, yeni ürettiği NUC bilgisayarların aynı anda 6 görüntüyü destekleyebileceğine de değindi. Ayrıca üretilen cihazlar Thunderbolt 3 USB-C, gigabit Ethernet, Mini DisplayPort, 3.5mm ses bağlantı noktaları, HDMI ve USB 3.1 gibi bir sürü bağlantı noktasına sahip. İlkbahar aylarında raflarda görmeye başlayacağımız bu ürünün performans testi oldukça ilginç olacak. Peki, sizce o kadar küçük bir cihaz ısınma sorunu yaşamadan yüksek performans verebilir mi?