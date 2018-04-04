Intel, bu hafta Spectre için yama rehberini güncelledi ve kritik güvenlik kusurunu düzeltmek için aylar süren sürece devam etti. Şirket daha önce etkilenen tüm çipler için güncelleme yayınlamayı planladığını söylemesine rağmen, bugün bazı ürün serilerinin güncellemelerini yapmayacağını açıkladı.

Çoğu şirket, 1998'e kadar uzanan bu eski sistemlerden bazılarının güncellemesini bekliyor. Ancak bu çiplerden biri olan SoFIA 3G, 2015'ten beri çok da eski bir sisteme sahip değil. Görünüşe göre Intel, tüm ürün portföyünü nasıl düzeltebileceğini pek de anlamış değil ve bunun yerine kullanıcılarına sistemlerini korumayı istiyorlarsa işlemcilerini yükseltmelerini tavsiye ediyor.

Dev şirket Intel, söz konusu düzeltmelerin şu 2nedenden dolayı durduracağını söylüyor:

Varyant 2'yi (CVE-2017-5715) hafifleten özelliklerin pratik bir şekilde uygulanmasını engelleyen mikro mimari özellikler.

Limitli Ticari Sistemlerinin mevcut yazılımı desteği.

Şirket, sürekli olarak Spectre'ı çıkarmak için mücadele etti ancak bu yılın başında, kullanıcıların sürekli cihazlarını 'yeniden başlatmaya' neden oldukları için bu yamaların kullanılmının durdurulması öneriliyor. Daha sonra düzeltmeleri ayarlayan Intel bu yamayı tekrar kullanıma sunmaya başladı.

Yine de, şimdi Intel, güvenlik kusuru hakkında bir yıl sonra da bu yamalar üzerinde çalışmaya devam ediyor. Her ne kadar işlemcilerin güvenlik açıklarına çalışılması olumlu olsa da, onca süreç sonunda halen bir çözüm üretimemiş olması kullanıcılar için pek de iyi bir gelişme değil.