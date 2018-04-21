Intel Giyilebilir Teknoloji Pazarından Tamamen Çekildi

Giyilebilir teknoloji pazarından çekilme kararı alan Intel, mobil ve giyilebilir teknoloji cihazlarına yonga seti üretmek konusundaki çalışmalarına devam edecek.

Yaklaşık 1 ay önce Intel, akıllı saat ve gözlük geliştirmeye devam etmeyeceğini duyurmuştu. İlk bakışta giyilebilir teknoloji alanında Intel’in nasıl bir varlık göstereceğine neden olan bu açıklamanın sonucu belli oldu. Intel, giyilebilir teknoloji kolu olan New Devices Group’u tamamen kapatarak giyilebilir teknoloji pazarından çekildi.

Intel geçtiğimiz 5 yıl boyunca bir dayanak kazanmak için giyilebilir teknoloji gelişimi ve üretimine büyük yatırımlar yaptı. Ancak ne beklediği geliri nede sektörde saygın bir konumu elde edemedi. Hatta firma, 2016’da oluşan hatalar nedeniyle ürettiği tüm ürünleri geri toplayarak çok büyük zarara uğradı.

Intel’in giyilebilir teknoloji pazarında pek ismi duyulmayan bir firma olduğu düşünülürse yokluğunun hissedilmeyeceğini söyleyebilirim. Hatta bilgisayar işlemcisi alanında neredeyse rakipsiz bir firma için, giyilebilir teknolojinin en kötülerinden olmak prestij anlamında da zarar veriyordu.

Intel giyilebilir cihaz üretmeyecek olsa da, mobil ve giyilebilir teknoloji cihazlarına yonga seti üretmek konusundaki çalışmalarına devam edecek. Önde gelen işlemci üreticisi bu şekilde bildiği işi yaparak çok daha fazlasını kazanabilir. Ufak bir örnek olarak Samsung’un ürettiği parçalar sayesinde iPhone X satışlarında Apple’dan daha fazla kazanmasını verebiliriz.