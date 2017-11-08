Intel, Grafik Sürücüsüne Güncelleme Yaptı!

Intelin yeni grafik sürücüsü güncellemesi 15.60 WHQL (15.60.0.4849) sürümü yayınlandı.

Intel, bugün yeni grafik sürücüsü güncellemesini yayınladı. 8 kasım Çarşamba günü çıkan 15.60 WHQL (15.60.0.4849) sürümünde, 6. Jenerasyon ‘’Skylake’’, 7. Jenerasyon ‘’Kaby Lake’’ ve 8. Jenerasyon ‘’Coffee Lake’’ ekran kartları için entegre edilmiş grafik özellikleri bulunuyor. WDDM 2.3 uyumlu olan bu sürücüler,

Windows 10 sonbahar yaratıcıları güncelleştirmesinin yanı sıra Windows 10 Netflix HDR ve YouTube HDR için destek veriyor. Sürücüler aynı zamanda 1.07 milyar renk için ekran desteği ve video kod çözme donanımı ekliyor. DirectX 12 sonrası tanıtılan çeşitli formatlar içinde yapılan dengelemeyi unutmamak gerek.

Middle-earth:Shadow of War, Pro Evolution Soccer 2018, Call of Duty: WWII, Destiny 2 ve Divinity: Original Sin gibi yüksek grafik özellikleri isteyen oyunlar için, Intel GDW 15.60’a optimizasyon ayarları da eklendi. Son olarak WDDM 2.3 uyumlu bir sürücü olan 15.60 sürümü, Windows karma gerçeklik kulaklıklarının entegre grafik konektörlerine takılmasını sağlıyor.

Intelin 15.60 WHQL (15.60.0.4849) sürümü güncellemesini indirmek için tıklayınız.