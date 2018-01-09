Intel Ay Sonuna Kadar Güvenlik Açığı İçin Güncelleme Yapacak

Son yılların en büyük krizlerinden birisini yaşıyan Intel, Meldown ve Spectre adı verilen güvenlik açıklarıyla verdiği savaşa devam ediyor. Bir nevi üretim hatasından kaynaklanan açıklar için CEO Brian Krzanich, ay sonuna kadar güncelleme yayınlayacaklarını bildirdi.

2018’in ilk günleri, Intel için hiç de kolay geçmedi. Sektörde şok etkisi yaratan ve Google’ın araştırma ekibi tarafından keşfedilen Meltdown ve Spectre açıkları, korsanların bilgisayar sistemlerini kolayca girmesini sağlıyor. Mobil cihazların da etki altında kaldığı süreç için üreticiler açıklamalar yapsa ve güncellemeler sunsa da sorunun fiziksel olması işleri zorlaştırıyor.

Bu büyük kriz yaşanırken şirketteki hisselerini satan CEO Brian Krzanich, CES 2018 etkinliğinde Intel işlemcilerinin ay sonuna kadar gerekli güvenlik güncellemelerini alacağını bildirdi. Sabah saatlerinde yaptığı konuşmada sorunun kökten çözümü için sektörden ve tüketicilerden vakit isteyen CEO’nun konuşmasını aşağıdaki haberimizle size ulaştırmıştık.

İşlemcilerin güncelleme almaya bugünden itibaren başlayıp ay sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Bu hafta %90’nına yazılımları ulaştıracaklarını ileten CEO, kalan %10’luk kısmın ay sonuna kadar güncellemeye kavuşacağının sözünü verdi.

Söz konusu güncellemelerle işlemcilerin %5 ila %30 arasında kapasite kaybına uğraması mümkün. Firma tarafından açıklanan yavaşlatılacak işlemciler listesi aşağıda:

Krzanich, tüm ekibin güvenlik endişelerini ortadan kaldırmak için durmadan çalıştıklarını söyledi. Intel bu işin altından ne kadar kısa vadede kalkabilirse, o kadar az zarara uğrayacaktır. Umarız bu süre zarfında korkulan gerçekleşmez ve milyonlarca insanın verisi çalınmaz.