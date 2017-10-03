Intel'i Intel Yapan Eski CEO Paul Otellini Hayatını Kaybetti

Intel'in 2005 yılından 2013 yılına kadar CEO'luk görevini yerine getiren ve firmayı başarıyla taşıyan Paul Otellini, 66 yaşında hayatını kaybetti.

Intel'in önceki CEO'su Paul Otellini, dün gece uykusunda hayatını kaybetti. Firma haberi bugün medyayla paylaşarak taziyelerini iletti.

Otellini, Intel'in 5. CEO'suydu ve 2005-2013 yılları arasında görev yaparak emekliye ayrıldı. Çalışma süresince firma x86 mimari işlemcilerde dünya pazarını domine etti ve Apple ile birlikte çalışarak firmanın PowerPC çiplerini bırakıp Intel'e geçmesini sağladı. 2013'de emekli olduktan sonra konuşan Otellini, şimdiye kadar pişman olduğu tek şeyin Intel işlemcileri iPhone'ların içine yerleştirememek olduğunu söyledi. Intel bildiğiniz üzere akıllı telefon devrimi sırasında çabalasa da mobil işlemci alanına başarılı bir giriş yapamadı ve silindi.

Intel'in şimdiki CEO'su Brian Krzanich açıklamasında "Paul'u kaybımızdan ötürü derinden hüzünlüyüz. O devasa bir mühendis denizinin içinde kullanıcıların sesiydi ve bize sadece müşterileri ilk sıraya koyduğumuzda kazanabileceğimizi öğretti." dedi.

Otellini'nin 1974'te girdiği Intel'de farklı rollerde yer alarak zirveye kadar çıkması, ne kadar azimli ve işini seven bir insan olduğunun göstergesiydi. 40 yıllık Intel kariyeriyle ilgili olarak önemli bir dipnot ise CEO rolüne ulaşmayı başaran ilk mühendis olmayan çalışan olmasıydı.