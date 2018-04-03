Intel, yeni dizüstü işlemcileri ile piyasayı sallamaya geliyor. 4.8 GHz gibi inanılmaz hızlara çıkabilen 6 fiziksel çekirdeğe sahip yeni işlemciler dizüstü bilgisayarın “daha yavaş olduğu” kötü ününü herkese unutturacak.

Intel, 2017’nin sonlarına doğru işlemcilerinde bulunan bir açık sebebiyle zor bir sürece girmişti. Pek çok işlemcinin performansını düşüren bir güncelleme yayınlamak zorunda kalan şirket, artık bu süreci geride bırakmış gibi duruyor. Intel, şu sıralar masaüstü bilgisayar performansına rakip olacak dizüstü bilgisayar yongaları üzerinde çalışıyor ve şirket, sonunda bu konuda adımlar atmayı başarmış olabilir. Toplamda 6 fiziksel 6 mantıksal olacak şekilde 12 çekirdeğe sahip i9’larla bu işin üstesinden gelmeyi hedefleyen Intel, 4.8 GHz’a kadar çıkabilen işlemciler sayesinde bir dizüstü bilgisayarda yüksek performans almayı başardı.

İşlemci sıcaklığının uygun olması (53 derece) halinde 4.8 GHz gibi masaüstü PC’lerde bile overclock’suz göremediğimiz hızlara ulaşabilen yeni Intel i9 8950HK işlemcisi, geçen seneki en hızlı dizüstü bilgisayar işlemcilerinden yüzde 29 kadar daha fazla işlem yapabiliyor.

4K Video Düzenleme

Intel, bu işlemciler ile aynı zamanda 4K video editleme süresini de kısaltıyor. 4K kalitesinde video düzenlemeyi, piyasanın en güçlü işlemcilerinden olan i7-7820HK’dan yüzde 59 daha hızlı yapan i9-8950HK, bu yüksek performansının dışında overclock yapma imkanı ile kullanıcıları şimdiden cezbetti.

Intel, overclock (hız aşırtma) yapmayı seven kullanıcılar adına bu işlemciye hız aşırtmak için gerekli çarpan kilidini açık şekilde sunmuş. 14 nm teknolojisiyle üretilen Coffe Lake işlemcisi, istediğiniz takdirde sağlam bir overclock işlemcisi olabiliyor. 5 GHz ve üst hızlara overclock ile ulaşabilen işlemci, önümüzdeki dönemde piyasanın üst düzey dizüstü bilgisayarlarında hak ettiği yeri alacak gibi duruyor.

Intel’den Mobil Yongalar

Doğal olarak herkes İ9’un ücretini karşılayamayacak. Bu noktada devreye yine birbirinden başarılı yeni dizüstü işlemcileri giriyor. Intel’in hala sürdürdüğü yeni Core i3 / Core i5 / Core i7 serileri sayesinde piyasada size en uygun yeni yonga setine ulaşabilirsiniz.

Intel, bu sene yalnızca işlemci alanında değil tüm yonga seti alanında yenilikler yapıyor. Intel 802.11ac kablosuz ağa sahip olan yeni nesil işlemciler, önceki nesile göre iki kat daha yüksek performans gösteriyor. Bu hız, teorik olarak saniyede 1 gigabit veri transferi anlamına geliyor.