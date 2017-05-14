Intel i9 İşlemcisinin Özellikleri Ortaya Çıktı!

Intel'in aralarında i9'un da bulunduğu yeni cavanarları gün yüzüne çıktı.

Birkaç senedir Intel'in yeni bir işlemci ailesi üzerinde çalıştığı ve yakın zamanda tanıtım yapabileceği haberi ortalıklarda dolaşıyordu ancak Intel'den herhangi bir adım gelmiyordu. Fakat bu kez teknoloji devi firma bombayı patlatmaya hazırlanıyor. LGA-2066 mimari üzerinde çalışacak yeni nesil işlemcilerini tanıtmaya hazırlanan Intel, i9'u da görücüye çıkarakcak.

Basin Falls takma isimli yeni nesil çiplerin Kaby Lake-X ve Skylake-X varyasyonları ile karşımıza çıkacağı ve Kaby Lake-X'in düşük, Skylake-X'in ise üst seviye modeller olacağı da gelen bilgiler arasında.

Intel'in yeni işlemcilerinin özellikleri şu şekilde:

Fiyat konusunda henüz bir bilgi mevcut olmasa da yeni işlemcilerin önümüzdeki ay -muhtemelen E3 2017'de- tanıtılması bekleniyor.