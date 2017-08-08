Yeni işlemcisiyle AMD Ryzen Threadripper'la baş etmeye çalışan Intel, Turbo Boost modunda 4.4 GHz'e varan hız kapasitesiyle göz kamaştırıyor.

Intel’in 18 çekirdek, 36 thread Core i9-7980XE işlemcisi 25 Eylül’de, 2000$ gibi yüksek bir fiyatla piyasaya çıkacak. Aynı zamanda 1.700$’lık 16C/32T i9-7960X ve 1.400$’lık 14C/28T i9-7940X işlemcileri de yeni işlemciyle birlikte çıkacaklar. 12C/12T i9-7920X ise 28 Ağustos’ta, 1.200$’a satışa sunulacak.

Çıkış tarihlerinin haricinde Intel, TDP’ler (Termal Tasarım Gücü) ve boost clock (Arttırılmış Saat Hızı) hızları ile ilgili bilgi de sağladı. Daha önce Mayıs ayında duyurusu yapılan X299’da bu konuda bilgi sağlanmamıştı. Core i9-7980XE, 2.6GHz base clock hızı (Temel Saat Hızı) olan işlemci, Turbo Boost 2.0 modunda 4.2GHz, Turbo 3.0’da ise (2 çekirdeğe kadar) 4.4 GHz hız kapasitesine sahip. İşlemcide aynı zamanda 24.75MB L3 cache, 44PCIe kanalları ve 165W TDP olacak (10 çekirdek i9-7900K’da 140W TDP mecvcut).

Diğer İ9 çiplerinin Boost ve turbo clock hızları büyük oranda aynı kalıyor. Tek fark 100MHz’lik bir değişiklik. Bununla birlikte i9-7940X 3.1GHz’lik base clock hızına sahip. PC Gamer mevcut clock hızlarına daha detaylı göz atmış. Listede kaç çekirdeğe yük bindiğini gösteren değişim tablosu yer alıyor. İ9-7980XE’de clock hızları 4.2 GHZ ile 3.9GHz arasında, 12 çekirdeğe kadar çıkıyor. 18 çekirdeğin hepsi çalışır halde iken hız 3.4GHz’e düşüyor.

Core i9-7980XE ve diğer i9 işlemcileri, Temmuz ayında çıkan 10C/29T i9-7900X ve beraberinde çıkan X299 platformunu takip ediyorlar. i9-7900X ile ilgili yapılan yorumlar işlemcinin mevcut en hızlı tüketici çipi olduğunu göstermişti. Fakat AMD Ryzen işlemcileriyle karşılaştırıldıklarında hala yetersiz olduklarını söyleyebiliriz. X299 platformunun avantajlarından tam anlamıyla yararlanamayan quad-core i7-7740X işlemcinin listeye eklenmesi, Intel’in son ürünlerine gölge düşürmüştü.

AMD’nin etkin Ryzen işlemcileriyle kızışan rekabetin yanında Intel aynı zamanda yakın zamanda çıkacak olan 16C/32T Threadripper (1.000$’a satılacak)’la da baş etmek zorunda kalacak. Fiyat itibairyle Intel’in çiplerine oranla bariz bir kazanım sağlıyor. Threadripper aynı zamanda Intel’in nispeten ucuz olan X299 çiplerinde kısıtlamaya gittiği 64 PCIe kanallarında da herhangi bir sınırlandırmaya gitmiyor. Bunların yanında Threadripper aynı zamanda ısı dağıtıcının altında termal materyal kullanmak yerine lehimleme yaptığı için çok daha etkin bir soğutma teknolojisine sahip.

Bu arada termal materyali çıkarmak için örneğin 7900X gibi Core i9 işlemcilerinde uygulanan ‘kapak çıkarma’ yöntemine de göz atabilirsiniz.