Intel 8. Nesil İşlemcilerini 21 Ağustos'ta Tanıtacak!

Masaüstü ve sunucu işlemcileri dünyasında lider konumdaki Intel'in 8. nesil masaüstü işlemcileri bu ay tanıtılacak.

Intel'in 7. nesil işlemcileri daha görece yeni durumundayken firma şimdiden 8. nesli konuşmaya başladı. Çip üreticisi yüksek teknoloji firma yeni nesil işlemcilerini bu ayın 21'inde tanıtacağını söyledi ve teknik detaylar hakkında neredeyse hiç bilgi vermedi.

Resmi Facebok sayfalarından da canlı olarak yayınlayacakları tanıtım etkinliğinde neler olacağıyla ilgili pek bilgi verilmemesine karşın yeni işlemciyle güçlendirilmiş sanal gerçeklik bilgisayarlarında ön-gösterim yapılacağı belirtildi. Daha önceki bilgilere göre Intel'in Coffee Lake adını verdiği yeni mimari radikal bir değişiklik içermeyecek. Hala aynı 14-nanometrelik transistör boyutuyla üretilecek çipler öncülleriyle çok sayıda benzerlik taşıyacak.

Şimdiye kadar ortaya çıkan benchmark sonuçları ve bir kaç sızıntıdan anladığımız kadarıyla bu yeni nesilde Intel daha çok çekirdek dahil ettiği sistemlere yönelecek. Core i5 ve i7 serilerinin yeni nesilde 6 çekirdekli olarak, i3 serisi, Pentium ve diğer düşük güçlü işlemciler ise 4 çekirdekli olarak gelecek.

Özünde Intel'in bu yeni nesille yaptığı, çok fazla geliştirme yapmadan saf işlem gücünü arttırmak. AMD'nin bu sene yaparak Intel'e ağır darbe vurduğu bu strateji, Intel'in ellerinde ne kadar iş yapabilecek hep birlikte göreceğiz. Bunun yanında asıl geliştirmenin yapılacağı Cannonlake işlemcilerin bu sene de ortaya çıkmaması, Intel'in teknolojisini geliştirmekte biraz geç kaldığını bizlere gösteriyor. Cannonlake mimarisi geldiği zaman 10-nanometrelik transistör boyutuna ve dolayısıyla daha hızlı, verimli işlemcilere yol açacak.