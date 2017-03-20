Intel'in Akıllara Durgunluk Veren Yeni SSD'si Satışa Çıktı!

İntel'in yeni bir mimari ile geliştirdiği Optane SSD nihayet ortaya çıktı. Söz konusu donanım gerek hızı, gerekse fiyatıyla kullanıcıları şaşırtıyor.

Intel yeni 3D XPoint mimarisine sahip ilk Optane markalı ürünü duyurdu. Intel Optane SSD DC P4800X. Bir PCI-e yapısında 375 GB saklama alanı alanına sahip bir SSD.

Başlangıçta 375 GB'lık model sınırlı sayıda piyasaya sürülürken, yılın ikinci yarısında işler değişecek ve 750 GB'lık model satışa sunulacak. 375 GB'lık modelin Amerika Birleşik Devletleri fiyatı 1520 dolar. Yılın ikinci yarısında, 750GB bir PCI-e destekli ürün ve hatta 1.5 TB'lık model satışa sunulacak.

3D XPoint, Intel ve Micron tarafından geliştirilen cihazın yeni bir varyasyonu. Cihaz, genel olarak verileri kaydetmek için bir takım değişiklikler kullanılıyor ve ancak performans özellikleri ve teknik özellikleri, geniş bir uygulama yelpazesi sunuyor. I2015'te ilk Intel, cihazı "NAND flash'tan 1000 kat daha hızlı, DRAM'dan 10 kat daha yoğun ve NAND'den 1000 kat daha dayanıklı olacak" ibareleri kullanmıştı.

3D XPoint gerçekten de, NAND mimarisinden on kat daha fazla DRAM yoğunluğuna sahip. Şubat ayında P4800X'in özellikleri sızdırıldı. Kısaca özetlemek gerekirse, donanım inanılmaz bir hız vadediyor. Saniyede 2400MB okuma hızı, 2000MB yazma hızı bu özellikleri perçinliyor.

İşlemlerin yüzde 99.999'u, 60 ve 100 mikrosaniyenin altında bir okuma veya yazma gecikmesine sahip. Bu akıl almaz bir değer. Benzer bir yük altında, Intel'in P3700 NAND SSD'sinin işlemlerinin yüzde 99'unun gecikme süresi yaklaşık 2800 mikrosaniye düzeyinde. Bu bile yeni teknolojinin üstünlüğünü kanıtlıyor.