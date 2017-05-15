  • Intel'in Itanium İşlemcileri Son Kez Piyasaya Sürülecek!

Intel'in Bir Dönemi Açan Itanium İşlemcileri Son Kez Piyasaya Sürülecek!
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Intel'in Bir Dönemi Açan Itanium İşlemcileri Son Kez Piyasaya Sürülecek!
Intel, server işlemcilerinde bir dönemin sonuna geldi. HP ile Intel'in ortak geliştirdiği 64-bit destekli Itanium mimarisi, son kez piyasaya sürülecek.

Intel’in çıkardığı birçok işlemci teknolojisi bulunuyor. Bunlardan birisi olan Itanium, Intel’in HP ile ortak geliştirdiği bir işlemciydi. Yeni yapılan açıklamalara göre Itanium son kez kullanıcıların beğenisine sunulacak. Itanium 9700 ailesi üzerinde çalışan herkesin kullanabileceği Itanium sistemleri, en güçlü sunucu işlemcilerinden birisi olmasına rağmen ürün gecikmeleri, maliyetin fazla olması ve zayıf yazılım desteği ile zaten sayısı az olan alıcıların, ürüne şüpheli yaklaşmalarını sağladı.
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Intel’in ilk olarak 2001 yılında piyasaya sürdüğü 64-bit destekli işlemcisi, bir türlü istenen performansı verememişti. Bu sıralar, sunucularda daha yüksek güçlere çıkabilen Intel Xeon işlemcisini pazarlayan Intel, dillere “Itanic” ismi ile kazınmış Itaniumun fişini çekiyor. Çok fazla zaman ve para gideri olan Itanium işlemcisi yerine farklı projelere yönelecek Intel, Itanium’dan kalan enerjisini Xeon projesine aktaracak.
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Itanium’a karşı en büyük darbenin, Microsoft’un 2010 yılında Windows desteğini çekmesi olduğu düşünülüyor. Itanium’un son büyük müşterisi HP olacak. Zaten bu satıştan sonra yeni bir Itanium işlemcisi göremeyecekmişiz gibi duruyor.

Günümüzün yeni gelişen teknolojileri, drone'lar, giyilebilir teknolojiler ve çok daha fazlasına donanım geliştirmeyi hedefleyen Intel, sektör alanını geliştirmek istiyor.

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Kaynak : https://www.engadget.com/2017/05/13/intel-ships-last-itanium-chips/
Etiketler: intel, İşlemci, itanium
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