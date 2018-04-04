Intel'in Yeni Dizüstü İşlemcileri 5 GHz'a Göz Kırpıyor

Intel, en güçlü mobil işlemcisi Core i9’u tanıttı. İşlemcinin çarpan kilidinin açık olması hızaşırtma yapmaya olanak tanıyor.

Intel, geçen sene sunduğu ve önceki modellere göre pek fazla yeniliğin gelmemesinden dolayı eleştirilen Kaby Lake işlemcilerine yeni alternatifler ekledi. Dizüstü bilgisayarlar için yeni modeller sunan şirket, bu seri içerisinde dünyanın en güçlü dizüstü bilgisayar işlemcisini de duyurmuş oldu.

Intel’in yeni işlemci ailesi Core i9’un mobil (dizüstü) versiyonu duyuruldu. Coffe Lake ailesinde olan bu yeni işlemci, masaüstü işlemcilerine bile kafa tutabiliyor. Intel Core i9 8950HK, normalde 4.6 GHz’lık standart Turbo performansı ile çalışıyor. Intel, bu işlemciyle birlikte “Thermal Velocity Boost” isimli yeni bir teknoloji sundu. Bu teknoloji işlemci 53 derecenin altındayken işlemcinin frekansını yükseltiyor.

Bir dizüstü işlemcisinde en büyük sıkıntı sıcaklıktır. İşlemcinin sıcaklığını doğru orantılı olarak dışarı atamayan bilgisayarlar daha düşük frekanslarda çalıştırıyorlar. Intel’in yeni Kaby Lake işlemcilerinde bu sorunun büyük ölçüde üzerinden gelinmiş. Şirket, Core i9-8950HK işlemcilerde overclock yapmaya da olanak tanıyor. İşlemcinin çarpan kilidini açık bırakan şirket, bu sayede istenildiği durumda işlemcinin 5.0 GHz’ın üzerine çıkmasına olanak tanıyor.

Intel, Skylake mimarisinden sonra Kaby Lake ve Coffe Lake’de istenilen yükseltmeyi bir türlü yapamamıştı. Yeni duyurulan mobil işlemciler ise, Intel’den uzun süredir beklenen atılımı sağlamış gibi görünüyor. Overclock’la 5 GHz gibi aşılması çok zor hızlara ulaşan i9, önümüzdeki dönemde oyuncular için geliştirilmiş dizüstü bilgisayarlarda sık sık göreceğimiz bir işlemci olacak.

Overclock Nedir?

Overclock ifadesi uzun yıllardan beri hayatımızda yer ediniyor. Bir işlemci üretildiğinde bu işlemcinin fazla ısınma yaşamadan uzun ömürlü kullanılacağı hızlar ayarlanır. Bazı işlemcilerde ise bu sabitlemeyi kaldırma imkanı bulunur. Eğer gerekli donanımlar uygunsa o işlemciyi daha hızlı hale getirebilirsiniz. Elbette bunun sonuçları olacaktır. Bu sonuçların başında fazla ısınma ve işlemcinin ömrünün kısalması durumları bulunur.

5 GHz ve Ötesi

Intel, yeni i9 işlemcileri ile 5GHz’lik hızlara çıkmaya başladı. Üreticiler uzun yıllardan beri 3-4 GHz’lerde işlemciler üretiyor. Bunun sebebi yongaların sınırları ile alakalı. Örneğin 6 çekirdekli 2 GHz bir işlemci yapmak yerine tek çekirdekli 12 GHz’lik bir işlemciyi yapmanın daha kolay olduğunu düşünenler olacaktır. Ne yazık ki tek bir çekirdekte işlemci hızını keyfimize göre yükseltemiyoruz. Zaten bu sebeple işlemciler çoklu çekirdek sistemine geçiş yaptı. Intel’in sunduğu turboda 4.6 GHz’a çıkan Core i9’da da 6 fiziksel 6 mantıksal olacak şekilde 12 çekirdek bulunuyor. Şu anda 5 GHz gibi hızları sınır olarak görmemiz gerekiyor. Yine de zamanla yeni fiziksel sınırları aşıp işlemcilerimizi daha hızlı hallere getirebiliriz.