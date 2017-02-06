Intel'in Drone'ları, 'Süper' Olan Lady Gaga'nın Konserini 'Muhteşem'e Dönüştürdü!

Layd Gaga, Super Bowl organizasyonunun ilk yarısının sonunda muhteşem bir gösteriye imza attı. Gösteriyi "muhteşem" kılan unsurların başında ise Intel'in ürettiği Drone'lar geliyordu.

Super Bowl'un ilk yarısının bitiminin ardından düzenlenen gösteri sadece Lady Gaga'nın marifeti ile çarpıcı hale gelmedi, Lady Gaga'nın arkasında dans eden 300 Intel yapımı Drone'lar çıtayı çok daha yukarı taşıdı. Söz konusu Drone'lara "Kayan Yıldız" adı veriliyor ve daha önce de, Disney World'de düzenlenen bazı organizasyonlarda kayda değer rol oynadılar. Yüzlerce Drone, aynı ayna hareket ediyor, aynı anda yanıp sönüyor. En çarpıcı nokta ise hepsinin tek bir kişi tarafından, kolayca kontrol edilebilmesi.

Intel, Drone'ları kişisellikten uzaklaşma ve büyük filolara geçme yönündeki son aşamaya adım attı. Tıpkı Scott Card'ın kitabında olduğu bir kişi, gruba komut gönderiyor ve cihazların durumlarını inceliyor. Pil ömürleri, fonksiyonlarında herhangi bir hata olup olmadığı anbean gözleniyor. Intel'in ifadesi, bir seferde 10.000'den fazla drone'un, tek kişi tarafından kontol edilebildiği yönünde.

Intel'in "Kayan Yıldız" programının gizemlerinden biri, masaüstü yazılım paketi. Sürücü, rotaları önceden programlanıyor ve her drone kendi işini yapıyor. Drone'lar birbirleriyle iletişim kurmuyor ve çarpışmaları engelleyebilecek bir donanıma da sahip değiller. Geliştirilmiş yazılım, çarpışmaları engelleyen zekice bir mekanizmaya sahip.

Drone'lar ilginç seviyede basit bir yapıya sahipler. Voleybol topundan daha ağır değiller. Gövdeleri strafordan (bir tür köpük) oluşuyor ve etraflarında dört metal pervane mevcut. Drone, 15 dakikadan kısa süre içinde söküp takılabiliyor. Üretimleri Almanya'daki bir tesiste gerçekleşiyor. Tasarımda vida yok ve her şey birbirine yapıştırılıyor. Son olarak gökyüzünü karnavala çeviren renkli LED paneller monte ediliyor.

Daha önce de belirttiğimiz gibi Intel, bu teknolojiyi sahnelemek için öncelikle Disney ile işbirliği yapmıştı. Lady Gaga ile sergilenen gösterinin en etkileyici kısmı, tahmin edilenin aksine televizyonda yayınlanmadı. Öncelikle Drone'lar, her gösteride birbirlerinden birkaç santim uzakta duruyor. Kayan Yıldız'ları kontrol edenler, Joystick benzeri mimarilerle işlerini yapıyor. Drone'lar aynı anda havalanıyor, sanki birbirlerine zihinsel olarak bağlı olan bir kuş sürüsü gibi. Sonrasında gerekli biçimde konumlanıyorlar.

Intel son iki yıldır bu program üzerinde çalışıyor. 2015 yılının sonlarında Intel; Linz, Avusturya'daki Ars Electronica Futurelab'daki küçük bir grup sanatçı ve teknoloji uzmanı ile ortaklık kurdu ve test edilmek üzere havaya 100 Drone yolladı. Dört plot, 100 Drone'u kontol etti. 2016'nın sonlarındaki asıl gösteride ise Disney World'de, 300 Drone havaya salındı.

Intel, Drone'ların çeşitli görevleri yerine getirmek için filolar halinde uçtuğu bir gelecek düşünüyor. Intel ve Disney'in renkli bir hava gösterisi düzenlemek için kullandıkları yazılım, arama- kurtarma operasyonları veya önemli teçhizat ile eşyaları teftişte kullanılabilir. Bir su kulesinin, Intel'in RealSense platformu gibi tarama yazılımını kullanan Drone'larca tarandığını ve hasarlarının belirlendiği düşünün. Büyük yangınlarda, can kaybı gerçekleşmeden sağ kalanları saptayan uçan robotlar hayal edin. Intel'in rüyası işte tam olarak da bu.

Şimdilik Drone'lar basit sokak dansçıları konumunda lakin gelecek çok parlak.