Intel'in 2019 sonuna kadarki yol haritası, iki farklı kaynak tarafından sızdırıldı. Elde edilen bilgilere göre Intel, 5 yeni CPU hazırlığında.

Intel'in gelecek planları ortaya çıktı. Şirketin yol haritası, iki farklı teknoloji sitesi tarafından sızdırıldı. Sızdırılan bilgilere göre Intel, 5 yeni HEDT (High End Desktop); bir diğer deyişle Üst Seviye Masaüstü işlemcisi üretme hazırlığında.

İlk olarak WccfTech tarafından ortaya atılan bu sızıntı, Intel'in 2018 yılından 2019 3. çeyreğine kadar olan tüm planlarını açığa çıkarıyor. Daha önce gelen bilgiler doğrultusunda önümüzdeki yıla kadar Intel tarafından 9. nesil işlemcilerin üretilmeyeceği düşünülüyordu, ancak sızdırılan yol haritasına göre 9. nesil işlemciler bu yıl geliyor. Bu da demek oluyor ki önümüzdeki birkaç ay içerisinde 9. nesil Coffee Lake-S serisi işlemcilerle tanışacağız.

Yeni nesil Coffee Lake-S işlemciler; 8, 6, 4 ve 2 çekirdekli olarak farklı seçeneklerde karşımıza çıkacak. Bu sızıntı, daha önce ortaya atılan "çift çekirdekli işlemcilerin artık üretilmeyeceği" iddiasını da çürütmüş oldu. Sızdırılan yol haritasında göze çarpan en önemli detaylardan biri ise, yeni nesil Coffee Lake-S işlemcilerin; hem Intel'in yeni anakartı Z390 hem de eski 300 serisi anakartları destekleyeceği oldu.

Daha Fazla Çekirdek Barındıran İşlemciler Yolda

Sızdırılan bilgilere göre, beklediğimizden çok daha üst seviyede bir dizi yeni işlemcileri önümüzdeki dönemde göreceğiz. Coffee Lake-S serisinden önce tanıtılacak olan Basin Falls X serisi işlemciler; 18, 16, 14, 12, 10, 8 ve 6 çekirdekli olarak farklı seçeneklerle karşımıza çıkacak. Bu yeni serinin X299 anakartlarla uyumlu olup olmayacağı konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor. Bu serinin devamı olan Glacier Falls işlemcilerinin de 2019'un 3. çeyreğinde kullanıcılarla buluşacağı görülüyor, ancak bu seri hakkında daha fazla detay mevcut değil.

Intel, tanıtacağı 28 çekirdekli işlemciyi ise bu seriden ayrı tutmayı tercih etmiş. Skylake X A Serisi olarak adlandırılan bu işlemci de 2018 yılının 4. çeyreğinde karşımıza çıkacak.

WccfTech tarafından sızdırılan yol haritasına ek olarak, HKEPC tarafından da bir yol haritası sızdırıldı. Bu bilgilere göre Intel'in 9. nesil işlemcileri önümüzdeki Ekim ayında tanıtılacak. Diğer sızıntıyla tam olarak örtüşmeyen bu bilgi, kafaları biraz daha karıştırıyor. Her iki yol haritasının da hemfikir olduğu bir konu var; o da Intel Core X serisi, Basin Falls işlemcilerin 2018 4. çeyrekte tanıtılacak olması.

Bu tip sızıntıların doğruluğu şüpheli olsa da çoğu zaman bir nebze fikir edinmemizi sağlıyor. Intel'in planlarının sızdırıldığı iddiasının doğrulanması için yapmamız gereken tek şey ise, iddialarda yer alan zaman aralıklarını beklemek.