Intel'in İşlemci Pazarındaki Son Çaresi 'Core i9' Olacak!

İşlemci pazarında her geçen gün güçlü rakiplerle karşılaşmak zorunda kalan Intel'in başarısını sürdürmek için en önemli kozu 'Core i9' olarak görülüyor.

Uzun yıllardır masaüstü bilgisayarlar için ürettiği işlemcilerle dünyanın en büyük işlemci üreticisi olan Intel, AMD'nin masaüstü pazarında atağa geçmesi ve mobil taraftaki Qualcomm ve Samsung gibi güçlü işlemci üreticilerinin masaüstü platformlarla da uyumlu işlemciler üzerine çalıştığı yönündeki haberler Intel'in pazardaki geleceği hakkında ciddi endişe yaratıyordu. Muhtemelen bu durumun farkında olan Intel geçtiğimiz günlerde sürücüsüz otomobiller alanına yatırım yapmıştı.

Intel, işi sağlama almak için geleceğin diğer teknolojilerine yatırım yapıyor iddialarından sonra Intel Geliştirici Konferansı'nın da iptal edilmesi üzerine şirket görünüşe göre zor günler geçirmeye başladı.Şu anda işlemci pazarındaki en büyük rakibi Samsung olan Intel, mobil işlemci tarafında da başarılı olamayınca son çareyi yıllardır geleceği konuşulan Core i9 işlemcisinde buldu. Geçtiğimiz günlerde Intel Core i9 işlemcisinin özellikleri sızdırıldı. (Detaylar bu haberimizde)

Görünen o ki halihazırda mobil pazarda beklediği başarıyı bulamayan Intel, masaüstündeki gücünü de kaybetmemek için Core i9 işlemcisiyle önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Böylelikle kendini masaüstü ve VR platformları için güçlü bir işlemci üreticisi olarak konumlandıracak Intel, diğer teknolojilere yaptığı yatırımlarla maddi gücünü ve teknoloji dünyasındaki söz hakkını sürdürecek. Umarız yılların en büyük yarı iletken üreticisi Intel yeni işlemcisiyle başarılı olur ve bazı şirketler gibi tarihe karışmaz.