Meltdown Ve Spectre Hataları Düzeltme Yamasında Sorun Çıktı

Intel yeni yamayı yükleyen kullanıcılarına oluşan teknik arızadan dolayı bir önceki sürümü kullanmalarını önerdi.

Büyük yonga setinde ortaya çıkan güvenlik açığıyla ilgili, her geçen gün daha fazla sorun ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz hafta, kullanıcılar Intel'in Spectre ve Meltdown düzeltme ekini yükledikten sonra bilgisayarlarının yeniden başlatılmasına yol açan bir hatayla karşılaştılar. Intel genel Sekreter Yardımcısı Neil Shenoy, bugün bir yazı göndererek Intel'in yakın tarihli yeniden başlatma sorunlarının kaynağını bulduklarını ve yakında yeni bir sürüm yayınlayacaklarını duyurdu.

Yeni sürüm yayınlanana kadar, kullanıcıların bir önceki sürüme geri dönmeleri gerekiyor. Ayrıca Shenoy, hatalı yazılımı dağıtan OEM'den, bulut servisi gibi paylaşımcıların durmasını ve bir önceki sorunsuz güncellemeyi dağıtmalarını istedi. Hatalı güncellemeyi yapan kullanıcılar ardı ardına gerçekleşen yeniden başlatma ve diğer öngörülmeyen sistem davranışı sorunlarıyla karşılaşacaklar.

Ayrıca Intel sözcüsü yaptığı açıklamada; Broadwell, Haswell, Coffee Lake, Kaby Lake, Skylake ve Ivy Bridge yonga setlerinin son güncellemeden etkilendiğine değindi. Hatayı belirlediklerini duyuran Intel, düzeltme yamasının ne zaman yayınlanacağıyla ilgili bir açıklama yapmadı.