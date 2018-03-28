Sürücüsüz araç teknolojileri için Uber ile anlaşama sağlayan Intel, kendi otonom sistemlerinin bulunduğu sürücüsüz Uber aracının ölümlü kazasının görüntülerini yayınladı. Otonom sistemin, vefat eden sivili çarpışmadan önce tespit ettiği açıkça görülüyor.

Uber, teknoloji devleri arasında otonom sürüş sistemlerine en çok yatırım yapan şirketlerin başında geliyor. Diğer taraftan Intel ve Nvidia gibi devler de bu araçlar için işlemci ve görüntü işleyici özel birimler geliştiriyorlar. Söz konusu şirketlerin ortaklığıyla sürücüsü olmayan araçlar, uzun süredir gerçek trafikte teste tabi tutuluyorlar.

Bu testlerin en çok yapıldığı yer ise ABD’nin teknoloji devlerine ev sahipliği yapan San Francisco’daki Silikon Vadisi. Ancak geçtiğimiz hafta bisikletli bir sürücünün öldüğü kaza, testlerin yapıldığı bir diğer yer olan Arizona’da gerçekleşti. Gerçek trafik ortamında hareket eden Intel sistemlerine sahip sürücüsüz Uber aracı, kazada şiddetli bir şekilde bir bisikletliye çarpmıştı.

Gece yarısı gerçekleşen kazada Elaine Herzberg ismindeki kadın hayatını kaybedince, Uber ve Intel neyin ters gittiğine yönelik araştırmalara başladılar. Intel, kendi ürettiği görüntü sistemleri tarafından çekilen görüntüleri inceledi. Sonuçlar, bisiklet sürücüsünün kaza öncesinde yazılımlar tarafından tespit edilebildiğini gösteriyor.

Intel’in yayınladığı videoda şu şekilde:

Görüntülerin yapay zeka tarafından nasıl işlendine dair yayınlanan görseller de şöyle:

Kaza hakkında yürütülen soruşturma devam ederken, kimin ya da hangi şirketin suçlu olduğu ise henüz net değil. Ancak Intel’in bu görüntüleri, onu soruşturmadan aklayabilir. Zira geçtiğimiz gün açıklama yapan şirket, Uber’in suçlu olduğunu dile getirmişti. Bunun için öne sürdüğü iddia ise, Uber’in yeni ve henüz geliştirilmemiş frenleme sistemlerini aktif şekilde kullanmasıydı.

Intel görüntü sistemlerinin yapay zeka desteği ile birlikte, yabancı nesneleri artık çok koly tespit edildiğinin altını çiziyor. Son derece hassas olan bu sistemler için Intel’e göre tartışmaya gerek yok. Fakat ortada adının karıştığı ölümlü bir kaza var ve Intel, aracın üzerindeki çıkartmaları değil, işlemcileri üretiyor.

Son 15 yıldır yapay zeka destekli görüntü sistemleri üzerine çalışan Mobileye isimli bir firmayı satın alan Intel, otomatik olarak 27 farklı araç üreticisinin ortağı oldu. Uber cephesinden ise şimdiye kadar konuyla ilgili ve özellikle Intel hakkında bir açıklama yapılmadı. Ancak Uber’in sürücüsüz araç testlerini askıya aldığı biliyoruz.