Oyun Haritaları, Yakın Zamanda Yapay Zeka İle Oluşturulacak!

Intel ve Stanford Üniversitesi ortaklığı ile yapılan çalışmada, yapay zekaya yalnızca sokak fotoğrafları yüklenerek fotogerçekçi sahneler oluşturulması sağlandı.

Yapay zeka, henüz kendi başına fotogerçekçi bir dünya oluşturacak kadar gelişmedi, ancak bunu yapmaya oldukça yaklaştı.

Stanford Üniversitesi'nden Qifeng Chen ve Intel, yapay zekaya Almanya sokaklarından 5000 adet fotoğraf yükledi. Daha sonra insanların da müdahalesiyle birlikte yapay zekanın bir sahne yaratması sağlandı.

Şu anda, böyle bir sahne yaratmak için insanların yapay zekaya ’şuraya git, buraya bir araba koy, buraya bir ev inşa et, buraya bir ağaç yerleştir’ gibi komutlar vermesi gerekiyor. Ayrıca renklendirme için de insanların yönlendirmesi gerekiyor. Tüm bu girdilerin sonunda da yapay zeka bulanık da olsa bir sahne oluşturabiliyor.

Chen, yapay zekanın henüz yüksek çözünürlüklü sahneler oluşturacak kadar gelişmediğini söylüyor. Ona göre yapay zeka şu an için aylarca uğraşılarak yaratılan sahneleri yapamaz, ancak yakın gelecekte video oyunları ya da VR içerikleri oluşturmada kullanılabilecekler. Belki de GTA VI’nın devasa dünyası, sadece şehir fotoğraflarını yapay zekaya yükleyerek yaratılabilir.

Intel, Ekim ayında gerçekleşecek Uluslararası Bilgisayar Vizyonu Konferansı'nda bu teknolojiyi tanıtmayı planlıyor.