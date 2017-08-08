Intel'in Yeni SSD'leri 1 Petabaytı Çekmeceye Sığdırıyor

Intel'in geleneksel veri depolama cihazlarının şeklinden daha verimli olduğunu öne sürdüğü yeni cetvel tasarımlı SSD'leri 1 petabayta ulaşan verileri tek sunucu çekmecesine sığdırabiliyor.

Masaüstü bilgisayarlar için 3,5 inçlik kutularda, dizüstü bilgisayarlarda da 2,5 inçlik kutularda gelen veri depolama çözümleri, tasarımsal verimsizlik nedeniyle yerini yenilikçi çözümlere bırakıyor.

Intel'in yeni kurumsal ürünü olacak olan cetvel tasarımlı SSD'leri, 1U boyutundaki sunucu çekmecesine 1 petabaytlık veriyi sığdırabilecek. Firma ürünlerin tam boyutu ve kapasitesiyle ilgili açık vermemiş olsa da bu bilgiden yola çıkarak oldukça yoğun bir depolama sistemiyle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz.

Tasarımın ince ve uzun hale getirilmesinin arkasında ısının daha kolay uzaklaştırılması ve alanın daha verimli kullanılması yatıyor. Bu sistemlerle 1 petabayt sığdırılan 1U çekmecesine standart 10TB'lık HDD'ler kullanılsaydı boyut yaklaşık olarak 4 katına çıkacak, elektrik tüketimi de bu oranda artacaktı.

Günlük bilgisayarlara gelmesi pek muhtemel görünmese de bu teknoloji sayesinde sunucuların veriminin artması demek internetin ucuzlaması ve daha kolay ulaşılır hale gelmesi demek olacaktır.