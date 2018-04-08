Intel’in Core i9 İşlemcisi Hakkında Bilinmesi Gereken 5 Şey

Masaüstü işlemcilerle karşılaşabilecek kadar güçlü Intel i9 dizüstü işlemcisinin 5 üstün özelliğini ve planlamalarını sizler için derledik.

2017’nin sonlarına doğru işlemcilerinde bulunan açıklar nedeniyle zor bir dönem geçiren Intel, pek çok işlemcinin performansını düşüren bir güncelleme yayınlamak zorunda kalsa da silkelenerek kendine gelmiş gibi görünüyor. Önde gelen teknoloji firması, masaüstü bilgisayarları kıskandıracak toplam 12 çekirdekli ve ortalama 4.6 GHz hıza sahip i9 dizüstü işlemcisi üzerinde çalışıyor.

Daha önce yapılan performans testlerinde Core i9-8950HK adı verilen 8. Nesil mobil core işlemcisi, zorlandığındaysa 4.8 GHz gibi oldukça göz doldurucu hızlara ulaştı. Diz üstü işlemcilerinin en büyük sıkıntısı olan sıcaklık problemiyse “Thermal Velocity Boost” adlı yeni bir teknoloji ile aşıldı.

Core i9-8950HK Şarj Olma Özelliğine Sahip

Core i9-8950HK notebooklar için geliştirilmiş ilk Core i9 olma özelliğini taşımasının yanı sıra 6 fiziksel ve 6 mantıksal çekirdeğiyle ihtiyaç duyduğu gücü karşılamak için özel bir bataryaya sahip.

Core i9 Bugüne Kadar Ortaya Çıkan Tek Hexa Çekirdekli İşlemci Değil

Core i9 kesinlikle bir canavar, ancak Intelin tek 6 fiziksel ve 6 mantıksal çekirdeğe sahip işlemcisi o değil. Yeni i7 serisi de benzer çekirdeklere sahip olacak ve performans farklarını hep birlikte göreceğiz.

Core i9 Güç Yönetimi Nedeniyle Düşük Clock Hızına Sahip

Core i9-8950HK 2,9 GHz'lik taban clock hızına sahip, ancak overclock esnasında TurboBoost 2.0 ile 4.8 GHz hıza kadar çıkabiliyor. Ayrıca Intel’in yeni işlemcisi oldukça yüksek WiFi hızına da sahip.

Birçok Üretici Yeni Teknolojiyi İçeren Dizüstülerini Duyurdu

Samsung'un Notebook Odyssey Z dizüstüsü 6 fiziksel ve 6 mantıksal çekirdeğe sahip Yeni i7 serisini kullanacak. ASUS ROG G703 ve Alienware'in 15 ve 17 oyun dizüstüleriyse Core i9-8950HK işlemcisini kullanacaklar.

Hala En Önemli Detayı Bilmiyoruz

Intel’in duyurduğu Core i9-8950HK işlemcisi oldukça etkileyici görünüyor. Ancak fiyat konusunda bir açıklama yapılmadı. Zaten ülkemizde teknoloji vergileri’nin ve dolar’ın yüksek olduğu düşünülürse bu yeni işlemci bizler için uzun bir süre hayal olarak kalabilir.