2018 yılı başlarında çıkacak olan Coffee Lake-S işlemcileri destekleyecek olan Z390'ın bir ana kart üzerindeki resmi online ortama sızdı.

Intel’in AMD’nin yeni Ryzen işlemcileriyle mücadele edecek Z390 işlemcisi ufukta belirdi.

Intel yeni işlemci mimarileri ve ana kart çipsetlerini son gaz çıkarmaya devam ediyor. Önemli yeni bir ürün çıkışının zaman alacağı düşüncesiyle yakında bu tip bir şey olmaz diye düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Firma yeni Z390’ın 2018 yılı başlarında piyasaya çıkışını sağlamak için çalışmalarını hızlandırdı.

Yeni Intel Z390 çipseti SiSoftware’in veritabanında görüldü. Yeni işlemci 4/6/8 çekirdek işlemcilerle birlikte çalışarak, AMD’nin yeni nesil Ryzen işlemcileriyle 2018’in ilk çeyreğinde rekabet edecek. Yeni 8 çekirdekli işlemcilerle birlikte kullanılacak olan Z390 çipseti, Coffee Lake-S işlemci ailesinin bütünlenmesini sağlayacak.

SuperMicro, yeni Z390 çipsetinin kart ortağı. SiSoftware’in veri tabanında görülen ana kart da, SuperMicro’nun Z7Z390-PGW numaralı ana kartıydı. Kart üzerinde işlemcinin olmayışı, ana kartın henüz SiSoftware tarafından tespit edilmesine engel olacak erken bir mühendislik örneği olduğunu gösteriyor. Ya da kart henüz çok yeni olduğu için SiSoftware test etmede yetersiz kalıyor.

Intel yeni Z390 çipsetinin çıkış tarihi olarak 2018 yılının ilk çeyreğine işaret ediyor. Bu itibarla Haziran’ın ilk haftasında başlayacak olan Computex’in de öncesine denk gelmiş olacak. Yeni işlemci mimarilerini ve çipsetlerini Taiwan’da düzenlenen etkinlikler esnasında tanıtmaktan çekinmeyen Intel için Z390 tabanlı kart önem taşıyor. Kartla ilgili bildiğimiz şey, 5Gbit Eternet ve 1 Gbit’e kadar LAN desteği sağladığı.