Intel, İnsan Beyni Gibi Öğrenen Robot İşlemciler Üretiyor!

Yapay zeka konusunda korkulu rüyalarımızın arttığı şu günlerde, hemen hemen her teknoloji firmasının yatırımlarının da arttığını görüyoruz. İşlemci çipi üretimi konusunda lider firmalar dan Intel, öğrenen robotlar için çip üretmeye başladı.

Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz yapay zeka figürlerine yavaştan alışmaya başlasak iyi olur. Çünkü o günler düşündüğümüzden de yakın. Yüzlerce yatırımcı, geleceğin yapay zeka teknolojileri için çalışmalarını hızlandırıyor. Hatta Elon Musk ve Mark Zuckergberg sık sık yapay zekanın geleceği hakkında birbirlerine giriyorlar.

İyimser bir bakış açısıyla yaklaşırsak, insanların gelecekte hayati önem taşıyan sorumluluklarını tümüyle yapay zekalara devredip, ömür boyu tatil yapacağını öngörebiliriz. Ancak hem tarihe hem de günümüz şartlarındaki insan egosu, böyle avantajları tersine çevirme konusunda zaten ustadır.

Intel, insan beyni gibi öğrenen yapay beyinlere sahip robotlarda kullanılması için bir işlemci çipi geliştirmeye başladı. "Intel Loihi” olarak adlandırılan işlemci, Intel'in "nöromorfik yonga" teknolojisine sahip ve bu da onun çevresel etmenleri öğrenmek için kullanacağı anlamına geliyor. Firma, bu işlemcinin kişisel robot teknolojilerinde önemli bir yer tutacağını, Intel Laboratuvarların genel müdürü Michael Mayberry aracılığıyla açıkladı: "Intel Loihi test prototipi, beynin temel mekanik özelliklerini taklit eden dijital devreler içeriyor ve daha düşük hesaplama gücü gerektiren ancak daha hızlı ve verimli makine öğrenimi sağlıyor."

“Bu işlemci robotların kendiliğinden plan yapmalarına ve kararlar almalarına yardımcı olabilir”

Bu sözler de Intel’e ait. İlk bakışta ne kadar korkunç bir cümle olduğunun farkındayız fakat bu günleri görmemize daha çok var. Ayrıca bir yapay zekanın birebir insan gibi kararlar alması ve hatta daha üstün etkinliğe sahip olması çok komplike bir durum. Bu aşamaya kadar aşılması gereken onlarca engel var. Diğer yandan öğrenen makineler, bu engelleri kendileri de aşabilirler.

Google, makine öğrenme süreçlerini hızlandırmayı hedefleyen bulut tabanlı Tensör İşleme Birimleri’ni geliştiriyor. Hatta Apple ve Elon Musk’ın Neuralink’i bu konuda uzman. Ancak gözden kaçan detay, bu zamana kadar yapılan şeylerin ağırlıklı olarak yazılım olması. Bu noktada bir adım öne çıkan Intel, çoğu mevcut yapay zeka sisteminin eğitime ihtiyaç duyduğu biliyor ve kendi sisteminin eğitime ihtiyaç duymayacağını, kendiliğinden öğreneceğini savunuyor.