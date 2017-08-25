Intel İşlemciler, Artık Wi-Fi Görevinde Bulunabilecekler!

İlerleyen yıllarda Intel, işlemcilerine Wi-Fi yongasını entegre edecek. AMD'nin Ryzen serisi ile hızla atağa geçmesinden sonra Intel yenilikler ile karşımızda.

Intel son aylarda AMD ile rekabet içinde, bundan dolayı yarışta öne geçebilmek için yeni yollar arıyor olabilir. AMD'nin fiyatına göre yüksek performans sunan işlemcilerinden dolayı rakipleşmenin olduğu piyasada Intel'in ilk olarak işlemci fiyatlarını düşürdüğünü görmüştük. Ayrıca farklı gelişmeler üzerinde çalışan Intel, bu sefer Wi-Fi yongasını işlemci üzerine entegre edecek.

Uzun süredir üzerinde çalıştığı proje tamamlayan Intel, gelecek seneden itibaren bazı işlemcilerine Wi-Fi yongası entegre ederek maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor. Piyasada Intel Wireless 9560 adında bulunan yongalar, kısmi olarak entegre edilecek. Entegre edilen yongalar, şimdilik WiFi AC standartında olacak.

Entegre edilecek olan WiFi yongaları ile Canon Lake işlemcilerde karşılaşacağız. Yongaların, Celeron ve Pentium gibi düşük performanslı işlemcilere kısmi entegre edilmesi bekleniyor.