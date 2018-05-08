Intel, Kendi Kendine Uçan 500 Drone ile Dünya Rekoru Kıracak

Dünyanın önde gelen işlemci üreticisi Intel, yapay zeka yazılımlarıyla donatılmış olan özel tasarım 500 drone ile yeni bir dünya rekoruna hazırlanıyor. Cihazlarla dünyanın neredeyse her köşesinde ışık gösterileri yapacak Intel, yapay zekalar konusunda gözümüzü korkutmaya geliyor.

Yapar zeka yazılımları son yıllarda o kadar büyük bir hızla geliştiler ki, artık kendi kendine uçan, bir yerden hiçbir şekilde kontrol edilmeyen drone benzeri cihazları duyduğumuzda şaşırmıyoruz. Asıl şaşırtan şey, bu sistemlerin ardındaki mühendisliğin bir anda patlak vermesi.

Çoğu işlemci üreticisi sadece bilgileri okuyup işleyen çeşitli kapasitelerde işlemci üretmeyi ana hedeflerinden çıkarttı. Bunun yerine dev şirketler, yapay zeka destekli çipler geliştirmeye başladı. Teknik konulardan uzak kalarak anlatmak biraz zor ama mobil cihazlarımızdaki işlemciler, artık biraz daha organik bir yapıya sahipler. Gerektiği anda performansları artıyor, bilgileri öğreniyor ve sonrasında kullanmak üzere saklıyorlar. Bunları yaparken bizden bu yönde bir komut almıyorlar.

Bu değişimi anlatmaktan çok göstermenin daha etkili olacağını düşünen Intel, kollarını sıvadı:

Yıkarıdaki videonun başlarında, Intel’in geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiği 100 drone ile yapılan ışık şovu rekorunu görüyoruz. Bu drone cihazları, sadece ışık şovu için tasarlanmış uçuş kabiliyetlerine, çeşitli esnek figürleri gerçekleştirmek için tasarlanan gövdeye sahipler. Onları harika kılan şey ise içlerinde bulunan işlemciler. Çünkü bu işlemciler sayesinde gökyüzünde hiçbir komut almadan şovlarını gerçekleştiriyorlar.

Intel, 100 drone ile kırdığı rekoru 500 drone ile yinelemek istiyor. Biraz ilginiz varsa, 400 tane daha özel yapım yapay zeka destekli drone’un çok büyük bir fark yaratacağını anlayabilirsiniz. Daha büyük bir ağ, her bir cihazın havadaki diğer cihazların konumlarını bilmesi ve ona göre hareket etmesi, hava koşullarına göre uçuş hızlarının ayarlanması, figürler değişirken bazı cihazların daha yavaş ya da hızlı hareket etmeleri gibi detaylar var. Bunları sadece yapay zeka üstleniyor.

Intel’in daha önce gerçekleştirdiği 100 drone ile ışık gösterisine ilişkin daha geniş görüntüler de şöyle:

Wonder Woman filmine özel ışık şovu:

PyeongChang 2018 olimpiyatları için gerçekleştirilen ışık şovu: