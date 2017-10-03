Intel Kış Olimpiyatları İçin VR Deneyimi Üzerine Çalışıyor

Intel, Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde 2018 yılında düzenlenecek olan Kış Olimpiyatları için Windows'un yeni VR setiyle izlenebilecek bir VR deneyimi üzerinde çalışıyor.

Microsoft'un "Augmented Reality" yani arttırılmış gerçeklik ve "Virtual Reality" yani yapay gerçeklik teknolojilerini birleştirerek geliştireceği Windows Mixed Reality seti geçtiğimiz gün tanıtıldı. Yeni tanıtılan seti 17 Ekim'den itibaren piyasaya süreceğini de belirten Microsoft'un yeni Mixed Reality setiyle ilgili gelecek ilk büyük etkinlikte Intel'den geldi. Görünüşe göre Intel kendi VR projesindense Winows'un Mixed Reality teknolojisine gerçekten de odaklanacak.

2018 yılında Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde yapılacak Kış Olimpiyatları için bir Windows VR Deneyimi üzerine çalıştığını belirten Intel, bu deneyimi Windows'un yeni Mixed Reality setiyle uyumlu yapacak. Daha önce NBC kanalının da Samsung VR Başlığı ve NBC Sports uygulamasıyla yaptığı deneyimin bir benzerini gerçekleştirecek olan Intel bunu Windows'un yeni teknolojisiyle yaparak başka bir boyuta taşıyacak gibi gözüküyor.

"Windows Mixed Reality teknolojisiyle çıkacak VR başlıkları ve markaları"

Windows Mixed Reality başlığı çıktığı zaman, uyumlu çalışan bir çok uygulama ve oyuna, Steam VR ve Windows Store üzerinden ulaşılabilecek. Ancak Kış Olimpiyatları'yla ilgili VR deneyiminin ne zaman ve hangi platform üzerinden yayınlanacağı daha belli değil. Bununla ilgili olarak muhtemelen Kış Olimpiyatlarına yaklaştıkça Intel ve Microsoft'un yapacağı açıklamalarla bilgi sahibi olabileceğiz. Siz ne düşünüyorsunuz? Windows Mixed Reality seti sizce Oculus Rift ve HTC Vive'ın tahtına oturabilecek mi?