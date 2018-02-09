Intel, Kış Olimpiyatlarındaki Drone Gösterisiyle Rekor Kırdı

2018 PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde drone'lar ile muhteşem bir ışık gösterisi gerçekleştiren Intel, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Geçtiğimiz yaz 2018 PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları'na sponsor olduğunu açıklayan Intel, açılış töreninde gerçekleştirdiği muhteşem gösterisi ile hem Guinness dünya rekoru kırdı hem de izleyenlere gösteri dünyasının geleceğini tanıtmış oldu.

Açılış gösterisi sırasında toplam 1218 Intel Shooting Star drone’u havalandıran Intel, ‘aynı anda en fazla insansız hava aracı havalandıran gösteri’ başlığı ile Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Bu aynı zamanda Guinness’in kaydettiği ilk drone gösteri rekoru oldu.

Gösteri sırasında 300 Intel Shooting Star drone’dan oluşan bir olimpiyat logosu da gökyüzünü aydınlattı. Intel’in muhteşem drone gösterisi oyunlar boyunca devam edecek ve her zafer seremonisinde havalanarak kazanan sporcuları onurlandıracak.

Intel, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları’nda ilk kez bir drone gösterisi sergilemiyor. Şirket daha önce pek çok farklı şehirde ve organizasyonda drone ışık şovları gerçekleştirerek geleceğin gösteri sanatını insanlara tanımıştı.