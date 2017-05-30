Intel Kredi Kartı Boyutunda Bilgisayar Yaptı!

Intel'in Intel kredi kartı boyutundaki cihazı Compute Card'ın teknik detayları belli oldu. Akıllı ev sistemlerinin güncellemesinde kullanılacak Compute Card, Ağustos ayında piyasaya sürülecek.

Intel, küçük cihazlar yapmaya devam ediyor. CES 2017’de duyurulan Compute Card isimli cihazın teknik detayları belli oldu. Cihaz yalnızca bir kredi kartı boyutlarında ve boyuna göre gayet işlevsel! Compute Card, konsept olarak bir IOT cihazı olarak tanımlanabilir.

Compute Card, akıllı ev sistemlerinin güncellemelerini kolayca yapabilmeni için geliştirilmiş bir aygıt. Compute Card’ı akıllı cihazınıza takıyorsunuz ve sorunsuz güncelleme işlemleri yapabiliyorsunuz. Doğrudan bir bilgisayar olarak kullanmak mümkün değil, ancak gerekli bağlantılar ile bilgisayar olarak da kullanabilirsiniz. Dell, HP, Lenovo, LG Display, SMART Technolgogies gibi firmalar yeni çıkaracak ürünlerinde Compute Card’ı destekleyeceklerini açıkladılar.

Cihaz, dört farklı seçenek halinde gelecek. Seçeneklerin farkları ise aralarındaki donanım elemanları olacak. Intel’in Celeron N3450, Pentium N4200, Core i3-7Y30 ve i5-7Y57 seçenekleri ile piyasaya sunulacak olan Compute Card’ın; Core işlemcili versiyonları 4GB DDR3 RAM ve 128 GB SSD özellikleri ile gelecek. Fiyatı modeline göre değişmesiyle birlikte 500 ve 1400 TL arasında olacağı düşünülen Compute Card’ın Ağustos ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.



