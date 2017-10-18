Intel’den Yapay Zeka Destekli İşlemci 'Nervana' Geliyor!

Teknoloji tarihindeki ilk yonganın üreticisi Intel, yapay zeka birimlerine sahip işlemcileri Nervana serisiyle tüketicilere sunmaya hazırlanıyor. Sadece siz komut verdiğinizde işinizi gören mevcut sistemlerle vedalaşın.

Intel, işlemci sektörünü tekelinde tutan dev bir şirket. Dolayısı ile yatırım ve üretim potansiyelinin yanı sıra devrimsel teknolojiler üretmek konusunda tam bir uzman. Bilgisayarların görüp duyabildikleri, çevresel etmenleri algılayıp öğrendikleri bir geleceğe o kadar da uzak değiliz.

Mevcut sistemlerin temel matematiksel işlemlere dayanarak gerçekleştirdikleri komutlar, işlemciler ne kadar hızlı olurlarsa olsunlar kullanım kapasiteleri insanlara bağlıdır. İyi bir bilgisayar alırsınız, güçlü işlemcisi sayesinde yüksek performans isteyen işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Ancak işin içine yapay zeka girdiğinde durum böyle değil.

Intel, makine öğrenimi ve yapay zeka destekli yonga üreticisi Nervana’yı satın alarak 2017 sonunda tüketiciye sunulmak amacıyla üretilen Nervana Neural İşlemci (NNP) teknolojisini duyurmak istiyor. Intel CEO'su Brian Krzanich, "Yeni nesil yapay zeka donanımını piyasaya sürdüğümüzde, teknik görüşlerimiz konusunda ortak noktalarımızın olduğu Facebook ile iş birliği yaptığımız için mutluyuz” açıklamasında bulundu.

PC yongalarının aksine Nervana NNP’ler, yapay zeka algoritmaları ve öğrenme yazılımları içeren bir dizi entegre devrelerden oluşuyorlar. Bu yongalar ayrıca yüksek hızda bağlantılarla tasarlandılar ve iki yönlü veri aktarımı gerçekleştirebiliyorlar. Yani daha yüksek performans gerektiren işlemleri, yapay destekli işlemcilerle yapmak mümkün olacak.

Nervana NNP, Flexpoint adı verilen ve tam sayılarla oluşturulmayan ileri düzeydeki bir matematik formülüne dayalı olarak çalışıyor. Bu sayede verilerin daha hassas bir şekilde işlenebileceği vurgulanıyor.

Bu projenin nihai amacı, yüksek performans gerektiren makine öğrenimi yazılımlarının iş yükünü karşılamak. Bu arada Intel'in rakibi olan mobil işlemci devi Qualcomm da yapay zeka işlemcileri üzerine çalışmaya devam ediyor.

Diğer yandan Google ve köklü şirket IBM de kendi işlemcileri üzerinde çalışmaya devam ediyor. En çetin rekabetin NVIDIA ve Intel arasında döndüğünü varsayarsak, bugün bildiğimiz bütün dev şirketlerin tek bir amaç doğrultusunda farklı teknolojiler geliştirdiklerini söyleyebiliriz.