Intel, SSD’lerden daha hızlı olan yeni depolama aygıtını duyurdu. Optane 800P ismiyle duyurulan yeni SSD, fiyatıyla da çok konuşulacak.

Daha önceki yazılarımızda, bir bilgisayarı yükseltirken en önemli şeyin depolama alanı olduğundan bahsetmiştik. Bilgisayarınızda dünyanın en iyi ekran kartlarından GTX 1080 Ti dahi olsa HDD gibi eski depolama aygıtları, bu kartın istediği performansı alamamasını sağlıyor. En iyi ihtimalle oyunlarda takılmalar yaşanmasına sebep olan depolama sorunu, SSD gibi daha hızlı depolama aygıtları ile önemli ölçüde engelleniyor. Günümüzde gerek işlemci, gerek RAM, gerekse de ekran kartları çok gelişti, ancak depolama aygıtları hala istediği gelişmeyi yaşayamadı. Bu durum, Intel ile tarih olacak. Intel, piyasanın üst düzey işlemci ve ekran kartlarına yetişecek yeni bir depolama alanı geliştirdi.

Optane 800P ismiyle duyurulan yeni depolama birimi, normal depolama alanlarından çok daha hızlı olarak gözüküyor. SSD gibi piyasanın hızlı depolama birimlerinden yaklaşık 3.5 kat daha hızlı olan Optane 800P, hızı kadar pahalı olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Günümüzde her geçen gün azalsa da en çok satın alınan depolama alanı HDD’ler. Manyetik bir tabla ile bir yazıcı kafanın bulunduğu bu narin depolama aygıtları, bizleri çok uzun yıllar boyunca idare etti. Bu yılların ardından SSD’ye geçiş yapan insanlar, şimdi de daha hızlı depolama alanlarına geçiş yapmaya hazırlanıyorlar. Optane, 3D XPoint adı verilen bir bir teknoloji kullanıyor. Bu teknoloji, geleneksel sabit diskleri bile bazı durumlarda iki kat daha hızlı yapabiliyor.

Piyasanın güçlü SSD’lerinden Sandisk X400 ile kıyaslanan Intel Optane 800P, pek çok konuda farkını ortaya koymayı başarıyor. Özellikle oyun oynarken, tüm sistemlerin koordineli bir şekilde çalışmasını sağlayan bu depolama aygıtı, özellikle yüksek grafik detaylarına sahip oyunlarda farkını hissettiriyor.

O Fiyat Ne Öyle?

Intel Optane 800P, bilgisayarınızda tek başına depolama alanı olmak için çok pahalı. 58GB’lık versiyonu 130 dolardan satılan ürünün 118GB’lık versiyonu 200 dolardan alıcı arıyor. Bu fiyatı gigabayt başına böldüğümüzde, her GB için 1,69 dolar ödemiş oluyoruz. Samsung’un en hızlı SSD’lerinden 960 EVO serisinde bile 1GB’lık veri için 0,48 dolarlık bir ücret tarifesi bulunuyor.

Nasıl Kullanırım?

Oldu da bu yeni depolama birimine geçtiniz, o zaman Optane 800P’yi bilgisayarınızın M2 portuna takmalısınız. Çok güçlü bir veri yolu isteyen SSD, bu sebeple standart SATA portlarından daha farklı bir giriş birimine ihtiyaç duyar.