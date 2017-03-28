Intel bir süredir üzerinde çalıştığı Optane teknolojisini avantajlı fiyatlarla masüstüne getirmeye hazırlanıyor.

Son yıllarda iyi bir bilgisayar ararken en büyük faktör, sabit disklerle beraber gelen yarı-iletken sürücülerin seçimi olmuştur. Birincisi hantal, yavaş ve ucuz ikincisi ise hafif, hızlı ve pahalı.

Yıllardan beridir uygun fiyat ve hız arasında cebimize göre en iyisini aramak zorunda kalıyoruz. Ancak Intel bu uzlaşmayı yeni Intel Optane Memory ile ortadan kaldırmayı umuyor. Intel'e göre, bu tekli bellek çubuğunu bilgisayarınıza kurmak, en yavaş sabit sürücüyü bile inanılmaz derecede hızlandıracak. Standart bir HDD’nin bile SDD performansına kavuşacağını garanti ediyor.

RAM, bir bilgisayarın hız denkleminin en önemli parçasıdır. Düzenli olarak adreslenen bilgileri saklar ve işlemciye gönderir. Daha çok bellek daha fazla veri anlamına gelir, bu da daha hızlı bir bilgisayar demektir. Ancak RAM, yalnızca program açık olduğu sürece bilgileri depolar; bu durum, bilgisayarınızı kapattığınız anda her şeyi unutmasını sağlar. En çok kullandığınız programların başlatılmasını hızlandırmak için alışkanlıklarınızı öğrenemeyeceği anlamına gelir ve bilgisayarınızın açılış hızı RAM kapasiteniz ne kadar yüksek olursa olsun değişmez.

Intel'in yeni Optane belleği, firmaya göre tamamen yeni bir bilgisayar belleği niteliği taşıyor ve Temmuz 2015'te duyurulan 3D Xpoint bellek mimarisini temel alıyor. Bugün kullanılan her bilgisayarda bulunan DRAM belleği kadar hızlı fakat yeni nesil dizüstü bilgisayarlarınızdaki SSD kadar da istikrarlı.

“Son 10 yılın en gelişmiş bellek teknolojisi”

Intel Kıdemli Başkan Yardımcısı Navin Shenoy’a ait bu sözler bizi heyecanlandırmaya yetti. DRAM’lerin geçici hafızaya sahip olmayan versiyonları, bilgisayar mühendisleri için bir hedeftir. Intel'e göre, DRAM'ın yanında bir bilgisayara taktığınızda donanım o bilgisayarı inanılmaz bir şekilde hızlandırıyor. Tarayıcılar beş kat daha hızlı başlatılıyor ve oyunların yüzde 67’sinin daha hızlı başlatılabildiği söyleniyor.

Bilgisayarınızdaki herhangi bir bileşenin yerine almadan harici bir donanımla bu hızlara kavuşmak muhteşem olsa gerek.

Optane bellekler, 24 Nisan’da satışa çıktığında iki boyutta olacaklar: 16GB (44 dolar) ve 32GB (77 dolar). Günümüz kuruna göre vergiler hariç 160 ve 280 TL gibi şaşırtıcı derecede ucuz bir fiyata denk geliyor. Geleneksel 1 TB sabit disk ve 32 GB Optane bellek yongası sadece 127 dolar (460 TL) gibi bir fiyata tekabül edecek.

Intel’in yeni Optane donanımlarını merakla bekliyoruz. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilir, firmanın yeni teknolojisini değerlendirebilirsiniz. Takipte kalın :)