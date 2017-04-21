Intel, yeni geliştirdiği SSD kart ile PC piyasasına yeni bir standart getirecek. RAM hızında çalışan SSD kart PCIe üzerinden çalışıyor.

Bilgisayarların parçaları her geçen gün hızlanıyor. Gerek işlemciler, gerek ekran kartları gerekse de RAM’ler, son yıllarda çok yüksek hızlara çıkmayı başardılar, ancak depolama birimleri bu teknolojilerin arkasında kalmak zorunda kaldı. Normal hard disklerin çok yüksek performanslar vermediğini bilmemize rağmen fiyatının ucuz olması, onların en çok tercih edilen depolama birimi olmasını sağlıyor.

Günümüzde sağlam bir bilgisayar kurmak istediğinizde, karşınıza çıkan en önemli konulardan birisi, bilgisayarın az da olsa SSD’sinin olması yönündedir. Normalde SATA’ya takılan SSD’ler yaygınlaşırken, günümüzde yeni standartlara geçiş yapılmaya başlandı. Direkt PCIe yuvasına takılan SSD’ler, çok daha yüksek hızlara çıkabiliyorlar. Haliyle fiyatlarının da uçuk olduğunu söylemem gerekiyor.

Intel, uzun süreden beri uğraştığı 3D Xpoint SSD teknolojisine sonunda ulaşmayı başardı. Bu kartların hızlarını merak ediyorsanız, DRAM hızlarında çalışan ve normal depolama yapabilen bir depolama birimi olarak açıklanabilir.

Intel bu teknoloji ile ilk ürününü duyurdu. 375 GB depolama alanı olan Intel Optane SSD DC P4800X, geleneksel SSD’lerden bile çok daha hızlı ve stabil çalışıyor. PCIe üzerinden çalışan SSD’nin fiyatı 1520 dolar olarak açıklandı. Kısaca KDV’siz fiyatı ile 5.500 TL civarında olan SSD uçuk fiyatlarda olsa bile gelecekte bu fiyatın düşmesi bekleniyor.

SSD Kartı ile ilgili bilgileri gizli tutan Intel, birkaç özel yayıncıya kartları test etmek için imkan verdi. Bu yayıncıların kendi bilgisayarlarına kartı takmasına izin vermeyen Intel, yayıncılara uzaktan bağlantı yoluyla kartı test etme imkanı sundu.

Şu anda kurumsal kullanıma yönelik olan kart, gelecekte bilgisayarımızda göreceğimiz hızları temsil ediyor. 10GB video dosyasının 20 saniyede kopyalandığı bir gelecek çok uzak değil dostlarım.