Şimdiye Kadar Neden 10 GHz Hızında İşlemciler Çıkmadı?

Intel Geliştirici Bölümü’nde yayınlanan bir blogda, eskisi gibi işlemci frekans hızlarının neden artmadığı açıklandı.

Intel, AMD gibi işlemci üreticileri 2000’li yıllarda büyük bir hızla 1 GHz işlemcilerden 2-3-4 GHz’lere, oradan da daha fazla çekirdekli işlemcilere geçtiler. Peki, neden tek bir çekirdekte 10 GHz hız sağlamak yerine bu hızı 4 farklı çekirdeğe bölüyoruz? Bunun sebebini ısı olarak cevaplayabilirsiniz. Haklısınız da, ancak burada tek engel ısı değil. Intel Geliştirici Bölümü'nde yayınlanan bir blog yazısında Victoria Zhislina, işlemcilerin teknik özelliklerine ve frekansların eskisi gibi neden artmadığını açıkladı.

Bu konuda ilk engelin tahmin ettiğiniz gibi ısı olduğunu açıklayan Zhislina, yüksek frekansın daha hızlı ısı oluşturduğunu açıkladı. Bu ısıyı önlemek için sıvı azot gibi çok soğuk ürünler kullanıyoruz, ancak bu tarz şeyler her zaman elimizin altında bulunmuyor. Şu anda 10 Ghz’e çıkacak işlemcileri ısıtacak pratik bir ürünümüz yok. Zaten buna gerek de yok, çünkü günümüzdeki işlemci mimarisiyle 10Ghz hızlara ulaşmak kolay değil, ulaşsak bile bunun bir anlamı bulunmuyor.

Zhislina, işlemcilerde 10 Ghz ve üzeri hızlara ulaşamamamızın ana nedeni için bazı açıklamalar yaptı. Zhislina, “Ana sınırlama, superscalar mimari yapısının ayrılmaz bir parçası olan konveyör sevide bulunuyor. İşlevsel olarak bir işlemcinin yürütülmesi için birkaç adım bulunuyor… Bu adımlar birbirini sıralı bir şekilde takip ediyor ve her biri cihazın başka bir yerinde yürütülüyor” dedi.

İşlemci hızlarının istenilen hızlara ulaşılamamasının en büyük sebebi, kağıttaki şemayla pratikteki şemanın uymamasından kaynaklanıyor. Frekans hızında gerçekleşen işlemlerin normalde düzenli parçalar halinde olması beklenir, ancak gerçekte işlemler farklı sürelerde geçebilir. Örneğin bir işlemi yaparken 4 adımdan geçen işlemci, ilk adımda normal, ikincisinde hızlı, üçüncü de yavaş şekilde geçebilir. Bunun kontrolü çok karmaşık olduğu için işlemci hızlarını 10 Ghz’e yükseltemiyoruz. Daha iyi bir frekans ilk başta bilgisayarı hızlandıracaktır, ancak kısa süre içerisinde eskiden aldığınız performanstan çok daha azını almaya başlayacaksınız. Yani, günümüz teknolojisiyle 10 Ghz’lik bir bilgisayarı hızlı olarak kullanamıyoruz. Bunu örneklemek gerekirse, bir caddede trafik varsa ve buna rağmen hız yapmaya çalışırsanız, trafik dur kalklar yüzünden iyice çileden çıkacaktır. En doğrusu kontrollü bir şekilde yolunuza devam etmektir.

Şu anda bu sorunu çözmenin bir yolu bulunamadı. Yepyeni bir işlemci mimarisi ile daha yüksek frekans hızlarına çıkılabilir veya daha fazla çekirdekle daha yüksek hızlara çıkılması hedeflenebilir. Gelecekte işlemci üreticilerinin nasıl bir yol izleyeceğini hep beraber göreceğiz.