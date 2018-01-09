Intel: İşlemcilerdeki Sorunu 5 Yıl İçinde Çözeceğiz!

Son 10 yıl içinde üretilmiş neredeyse bütün işlemcilerde bulunan iki tasarım hatası sebebiyle, kullanıcı verilerinin kolayca çalınabildiğinin ortaya çıkması sonucunda Intel’in başı fena ağrımaya başladı. Beklenen gün geldi şirketin CEO’su Brian Krzanich, CES 2018’de açıklama yaptı.

Intel, günümüzün en büyük işlemci birimleri üreticisi olarak sektöre yön veren önemli bir şirket. Ürettiği teknolojiler sadece bilgisayarlarda değil, mobil cihazlarda, akıllı ev gereçlerinde, kuantum uydularda ve şirketlerin verilerini sakladığı ana bilgisayarlarda bile kullanılıyor.

Yani her yıl piyasaya sürülen milyonlarca işlemciden söz ediyoruz. Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan ve sadece teknoloji basınında değil, dünya basınında da kendine yer bulan Meltdown ve Spectre adındaki iki tasarım açığı, en çok Intel’i vurdu. Apple ve Microsoft gibi devler önlem alabilmek adına güncellemeler yayınlarken, sorunların yazılım tabanlı çözülemeyecek oluşu endişe yaratıyor.

Intel, sorunları muhtemelen aylar önce keşfetmişti. Hatta 9 Ocak 2018’de konu ile ilgili CES 2018 fuarında ilk açıklamasını yapmayı planlamıştı. Her şey beklentilerinden daha önce basına yansıyınca açıklama erken geldi ve sürekli yazılım desteği ile geçici önlem alırken yavaşlatılacak işlemcilerin listesini yayınladı.

Peşinden gelen iki gün içinde Intel’in CEO’su Brian Krzanich, şirketteki bütün hisselerini sattı. Görevine devam etse de bunu kendini yasal olarak koruma altına almak için yapmıştı.

9 Ocak tarihinde planlanan açıklama tüm bu yaşananlar ekseninde beklenenden biraz farklı oldu. Intel Meltdown ve Spectre açıkları ile vereceği savaş için 5 yıl istedi:

Şirketin otonom otomobil teknolojisi ve sanal gerçeklik gibi ardıl alanlara yöneleceğini belirten Krzanich, CES 2018 sahnesinde biraz buruk bir konuşma gerçekleştirdi. Akıllı telefonlardan bilgisayarlara dünyada en yaygın kullanılan işlemcilerin üretici olan Intel adına, söz konusu güvenlik açıkları hakkında konuşmak zorundaydı.

Bugüne kadar bilinen ve alınması için düğmeye basılan bütün önlemlerin geçersiz kaldığını belirterek sorunlara değinen yönetici, tespit ettikleri herhangi bir kötü niyetli saldırı olmadığını da iletti. Zaten sorunlar, korsanların anonim bir şekilde o verilere ulaşmasını kolaylaştırdığından bu sözleri biraz da içleri rahatlatma amacı taşıyordu.

Gerekli düzeltmeler ve söz konusu yazılımsal değil, fiziksel olan hataların çözümü için önümüzdeki 5 yıl boyunca çalışacaklarını belirten CEO, üretilen işlemcilerin %90’ınındaki açık için ay sonuna kadar adım atacaklarını belirtti.

Intel bu krizden çıkacak kadar büyük bir şirket, ancak atabileceği adımlar çok sınırlı ver riskli olacak. Temennimiz, bu açıklar sonucunda milyonlarca insanın kişisel bilgilerinin çalınmaması yönünde. Umarız Intel de üzerine düşeni yapar.