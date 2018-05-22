Intel ve Micron, SSD'lerin Çok Daha Yüksek Olacağını Duyurdu

Intel ve Micron, SSD'lerin kapasitesini arttırmak ve fiyatlarını aşağıya çekmek adına yeni bir teknoloji üzerinde çalışmakta. QLC adını verdikleri bu teknoloji, bizlere SSD'ler adına büyük kolaylıklar sağlayabilir.

SSD'ler son dönemde iyiden iyiye popülerleşmeye başladı. Intel ve Micron, pazartesi günü yeni teknolojilerini duyurdular. Önceki teknolojiye göre daha fazla alan sunacak olan ilk 4 seviyeli hücre NAND kalıbının üretildiğini duyurdu. NOR ve NAND, bellek içerisinde veri saklayabilmek için güç kaynağına bağlı olmayan, kalıcı depolama sağlayan 2 bellek türüdür.

NAND türü bellekler, NOR türü belleklere göre daha çok depolama alanı sağlamaktadır. Bir NAND türü olan SSD’lerde ise büyük yenilikler yaşanmakta. QLC teknolojisi, bir NAND hücresinde hücre başına dört bit depolama imkanı sunmakta. Bu teknoloji, günümüzün ortak TLC (Üçlü Seviye Hücre) NAND belleklerine göre önemli bir artıştır.

SSD kapasitesi bugüne kadar kademeli olarak artmıştır. İlk SSD'ler tek düzeyli hücre teknolojsini kullanmış ve her hücre için bir bit depolamıştır. Bu, 2 seviyeli hücre teknolojisi ile hücre başına iki bit ve 3 seviyeli hücre teknolojisi ile hücre başına 3 bit'e yükseldi. QLC teknolojisi ile Intel ve Micron, bir sonraki adıma taşıyarak 4 seviyeli hücre teknolojisi ile depolama kapasitelerini biraz daha yükseltmiş oldu.

Micron İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, yaptığı açıklamada "64 katmanlı 4bits / cell NAND teknolojisinin kullanıma girmesiyle, TLC'ye kıyasla yüzde 33 daha yüksek dizi yoğunluğu elde ediyoruz" sözlerini kullandı. Micron veri merkezlerini hedefleyen ilk QLC tabanlı SSD'yi satışa çıkarttı. Micron 5210 ION adlı model, bir SATA arabirimine sahip standart 2,5 inçlik bir sürücü içerisinde 1.92 TB'dan 7.68 TB'a kadar depolama alanı sağlamakta.