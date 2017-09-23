Intel VR Projesi, Project Alloy'dan Vazgeçti

Bu yıl piyasaya sokulacağı tahmin edilen Intel'in bir süredir geliştirdiği, Project Alloy'un piyasaya çıkışı iptal oldu.

Intel bir süredir geliştirdiği VR projesi Project Alloy'u çıkışını iptal etti. RoadtoVR'a göre bu sene çıkması planlanan cihazın bir daha hiç dönülmemek üzere iptal edildiği söyleniyor. Bunun en büyük sebebinin ise partner şirketlerinin hep beraber başka bir VR seti üretiyor olmaları ve tek başına bir VR cihazının HTC Vive gibi PC'den güç alan VR cihazlarıyla kapışamayacak olması.

Project Alloy VR'ın iptal olması ise, Intel'in Sanal Gerçeklik Merkezi'nin Kalite Müdürü olan Kim Pallister'ın verdiği bir röportajda ortaya çıktı. Pallister'a göre VR setinin optimum formda olmadığı ve bu yüzden PC'den güç alan komple VR setleriyle yarışamayacağı, bu yüzden de projenin komple iptali yönünde kararlar aldığı belirtiliyor. Asus, Acer ve Dell gibi Intel'in partner markalarının Intel'in VR cihazındansa, Microsoft'un Mixed Reality başlığının üretimine yardım etmesiyle de projenin iptali kesinleşmiş.

Intel'in artık WiGik Link adı verilen, kablosuz ama PC'nin gücünü VR'ın kullanmasını sağlayan bir teknolojiye odaklanacağı söyleniyor. Aynı zamanda "Augmented Reality" yani "Arttırılmış Gerçeklik" teknolojisiyle de uyumlu çalışacağı söylenen teknoloji ile birlikte nasıl bir VR seti geliştirilecek bilinmez. Ancak şimdilik yakın zamanda Intel'den bir VR seti beklememek mantıklı olacak gibi görünüyor.