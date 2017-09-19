Intel-Waymo Ortaklığı Tam Otonom Araç Üretimini Hedefliyor

Otonom araç haberlerinden gına gelmedi mi hala? Hayır mı? Güzel, o halde haberimize devam edebiliriz.

Intel dün yaptığı duyuruyla, hemen hemen her koşulda seyahat edebilen 4. Ve 5. Seviyede otonom araçlar için gerekli işlemci gücünü karşılamak üzere Alphabet’in otonom araç birimi ‘Waymo’ ile iş birliğine gideceğini bildirdi.

Waymo’nun otonom ‘Chrysler Pacifica’ minivanları cihazlar arası bağlantıdan tutun da sensör veri işlemine kadar halihazırda Intel’in ürettiği teknolojiyi kullanıyor. Her iki firma da gelecekte daha yakın bir iş birliği tesis ederek insan müdahalesine gerek bıraktırmayan, her koşulda otonom sürüş yapabilen araçlar üretmeyi hedeflediklerini söylüyor.

Intel’in CEO’su Brian Krzanich bugün yazdığı bir yazıda “Otonom araç kullanımın hayata geçiş safhasında yaşanan hızı göz önünde bulunduracak olursak, çocuklarımın çocuklarının araba sürmek zorunda kalmayacaklarına kesin gözüyle baktığımı söyleyebilirim. Amerikalıların yaklaşık %90’ının her gün yaptıkları bir eylemin, bir nesil içerisinde sona ereceğini düşünmek gerçekten şaşırtıcı. Bu denli hayat kurtarıcı potansiyele sahip bir gelişimin içerisinde sektörün önde gelen firması Waymo ile birlikte çalışma yapmaktan heyecanlıyız” diyor.

Otonom sürüş projelerinde hem Waymo, hem de Intel ile birlikte çalışan Fiat Chrysler Automobiles, bir çok çalışmanın merkezi gibi görünüyor. Her ne kadar otonomide yaşanan gelişmelerden dem vursalar da, Waymo ve Intel gibi araba tasarımı ve yapımı için gerekli tedarik zinciri ve kaynaklardan mahrum firmaların, Fiat gibi üretim yapan firmalara ihtiyaçları olacak.

Tesla haricinde çok az sayıda firma tek başına full otonom firma üretme konusunda araştırma yapıyor. Bunun yerine daha çok olağan ortaklıklar ve herkesin bu işin içerisinde olduğu görüntüsünü veren ilişkiler yürütmeyi tercih ediyorlar. Her şeyden önce önemli olan emniyet, değil mi? Krzanich yazısında, her yıl yaklaşık 1.3 milyar insanın trafik kazasında öldüğünü, günlük bazda bu sayının 3.287 olduğunu hatırlatıyor. “Otonom sürüş teknolojisi, milyonlarca aracın tecrübelerinin bir araya getirildiği kolektif bir çalışmanın vereceği kapasiteyle bu hatalar ortadan kaldırılabilir” diyor Krzanich.