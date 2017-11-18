Gigabit seviyelerinde hızlarda, 5G alt yapısı üzerinden işlem gerçekleştiren yüksek hızlı iki modemini tanıtan Intel'in ürünlerinin 2019 yılında tüketici cihazlarına entegre olunması bekleniyor.

Intel yeni 5G radyo (5G NR) multi-mode ticari modemleriyle birlikte Intel XMM 7660 modemini duyurdu. Firma aynı zamanda tam kapasiteli uçtan-uca 5G arama tabanlı Intel 5G modemini de duyurarak, bu yılın başında MWC’de tanıtılan XMM 7560 modeminin gigabit sınıfı hızlara ulaştığını bildirdi.

Intel XMM 8000 serisi, ticari 5G multi-mode modemlerinden oluşuyor. Bu model, PC, telefon, sabit kablosuz tüketici tipi ekipman (CPE)ve araçları destekleyen 6GHz altında ve milimetre dalga boyunda global spektrumda bantları işleyecek.

Intel XMM 8060, firmanın ilk ticari 5G modemi. 5G, tekil ya da tekil olmayan NR’larla birlikte, çeşitli 2G,3G (CDMA dahil) ve 4G modemler için multi-mode desteği sunan cihaz, 5G alt yapısı bulunan cihazların işleyişini hızlandıracak.

Intel XMM 7660 ise Category 16’da yer alan XMM 7560’lara oranla 1.6Gbps hızını aşan Category 19 hızlarına kadar olan şebekeler için LTE Advanced Pro desteği sunuyor. Gelişmiş çoklu-giriş ve çoklu-çıkış (MIMO), operatör kümeleme ve geniş bir bant aralığı desteği gibi özellikleri barındıran cihazla ilgili ayrıntılı bilgiler henüz yayınlanmadı.

Intel XMM 8060’ın 2019 yılı ortalarında tüketici cihazlarına yüklenmesi bekleniyor. Intel XMM 7660 ise 2019 yılında tüketici cihazlarına entegre olunacak.