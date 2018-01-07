Intel yaptığı duyuruyla, bu sene içerisinde çıkacak olan yonga setlerinde, Wi-Fi standartlarının yeni nesli olması beklenen 802.11ax bulunacağını duyurdu.

2017 yılının son çeyreğinde duyurulan ve bir önceki nesil olan Mu-Mimo standardından 4 ile 8 kat daha fazla hızlı olması beklenen 802.11ax, Intel'in yeni üretilecek olan yonga setlerinde standart olarak yer alacak. Özellikle bant genişliğini arttırarak, 6. nesilde büyük bir hız artışı sağlayacak olan 802.11ax, öncelikle Hotspot içeren mekanlarda veya birden fazla cihazın bağlandığı modemlerden internet hizmeti alırken farkını hissettirecek.

Bu yeni Wi-Fi standardı bizler için çok büyük bir değişim sağlamayacak olabilir ama yüzlerce bilgisayar ile çalışılan büyük şirketlerdeki network ağının daha sorunsuz ve hızlı çalışmasına ön ayak olacak. 802.11ax her ne kadar yonga setlerindeki yeni standardı belirleyecek olsa da, Intel konuyla ilgili ilk çalışma yapan şirket değil. Nitekim Qualcomm, 2017'nin Şubat ayında, 802.11ax ile ilgili duyurusunu gerçekleştirmişti.

Bünyesinde Bluetooth 5.0 desteğini de barındıracak olan bu sistemin hayatımıza girmesi için şu an için erken... Nitekim mevcut mobil cihazlar bu yeni standardı henüz desteklemiyor. Ancak 2018 yılında geçiş süreci başladıktan sonra, yavaş yavaş 6. nesil Wi-Fi teknolojisine geçiş sağlayacağız.