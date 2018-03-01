Vergi dairesinde gerçekleştirilen tüm işlemleri internet ortamında sorunsuz bir şekilde çözüme kavuşturmayı amaçlayan İnteraktif Vergi Dairesi dün itibari ile hizmete girdi.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geliştirilen ve vergi dairesinde gerçekleştirilen tüm işlemleri internet ortamına taşımayı hedefleyen İnteraktif Vergi Dairesi (İVD), resmi olarak hizmete girdi. Şu anki hali ile sistem üzerinden sicil bilgisi kontrolünden borç yazısı talebinde kadar 20 farklı işlem gerçekleştirilebiliyor.

İnteraktif Vergi Dairesi’nin hizmete girmesi ile birlikte dün bir basın toplantısı düzenleyen Maliye Bakanı Naci Ağbal, İDV hakkında bilgi verirken aynı zamanda hedeflerini de açıkladı; ‘’Kendimize bir hedef koyduk. Vatandaşımız vergiyle ilgili hiçbir işlem için vergi dairesine gitmek zorunda kalmasın. İster dilekçe vermek, ister sicil sorgulama olsun, ister beyannamesiyle ilgili iade talebi olsun, ne olursa olsun asla vergi dairesine gitmeden bütün başvurularını elektronik ortamda yapabilsin. Bunu yaparken de vergi dairesi adeta elindeki dizüstü bilgisayarda olsun, cep telefonunda olsun, vergi dairesi adeta önünde olsun. Bu fikirle yola çıktık.’’

İnteraktif Vergi Dairesi ile ilgili çalışmalarına geçtiğimiz yıl başladıklarını belirten Bakan Ağbal, ‘’Şu an itibariyle vergi dairesine gidilerek yapılan bütün işlemleri tek tek sıraladık. Her birisiyle ilgili interaktif vergi dairesi uygulamasına girmesini sağlamak için donanım, yazılım yatırımları nedir onları belirledik. Bu yatırımları yaptık. Bugün uygulamaya başladık. Bugünden itibaren artık vergi dairesiyle ilgili işlemleri tamamen interaktif bir şekilde yapma imkânı getirdik. Hedefimiz şu, bu yılın sonuna kadar vergi dairesinde yapılacak bütün işlemleri A’dan Z’ye eksiksiz bir şekilde interaktif vergi dairesi ortamına taşıyoruz.’’ dedi.

İnternet Vergi Dairesi şifresi, e–Devlet şifresi ya da 492 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında şifresi bulunan gerçek ve tüzel kişiler, ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden İnteraktif Vergi Dairesi hizmetinden faydalanabilirler. Hizmete girişi itibari ile 20 farklı işlem gerçekleştirilebilen İnteraktif Vergi Dairesi’nde vatandaşlar sicil bilgilerine, borç bilgilerine, elektronik ortamda verdikleri bildirim, beyanname ile bu beyannamelere ilişkin tahakkuklara, emanet defterine kaydedilen tutarlara, haklarında yapılan elektronik yoklamalara ilişkin tutanaklara, elektronik hacizleri bilgilerine, e-Tebligatlarına, vergi ceza ihbarnamelerine vergi dairelerine gitmelerine gerek kalmadan ulaşabiliyorlar.

Ayrıca İnteraktif Vergi Dairesi ile birlikte borç ödeme, e-tebligat sistemine dahil olmak için talepte bulunma, vergi cezalarında indirim talebinde bulunma, uzlaşma talebinde bulunma, mükellefiyet durum yazısı alma, borç durum yazısı talebinde bulunma, özelge talebinde bulunma, gerçek kişilerde işe başlama, adres değişikliği bildiriminde bulunma, gerçek kişilerde şube açılış bildiriminde bulunma, gerçek kişilerde işi bırakma bildiriminde bulunma, izaha davet müessesi kapsamında izahta bulunma tecil talebinde bulunma ve genel dilekçe verme gibi işlemleri de internet ortamında gerçekleştirmek mümkün oluyor.