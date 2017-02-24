İsrail Ben Gurion Üniversitesi'nde geliştirilen hacker drone, internete bağlı olmayan bilgisayarlardan sadece ışığı okuyarak verileri ele geçirebiliyor.

Başlangıçta hobi amaçlı oyuncak ve prodüksiyon işlerinde kullanabilen profesyonel hava kamerası olarak günlük hayatımıza girmeye başlayan drone'lar artık çok farklı bir boyuta ulaşmış durumda. Öyle ki termal kamerayla her yeri tarayabilen, ateş açabilen hatta düşmanları takip etmek gibi askeri amaçlara sahip drone'lar da mevcut.

Bu ilginç boyutlara ulaşan drone'lara bir yenisi daha eklendi. İsrail Ben Gurion Üniversitesi, hava boşluğuna sahip olan fiziksel olarak hiçbir ağa bağlı olmayan ve böylelikle hackerlardan korunan bilgisayarları bile hackleyebilen bir drone geliştirdi ancak bu drone'u kullanabilmek için yine de fiziksel bir bağlantı gerekiyor

Ağ bağlantısı olmayan bu bilgisayarlara takılacak virüslü bir USB sürücüsü sayesinde hard diskin ışıklarının saniyede 6000 kez yanıp sönmesi sağlanıyor ve bu yöntemle drone'un kamerası LED ışıkları okuyarak saniyede 4kb veri aktarımı (Düşük gibi görünse de bir şifreyi elde etmek için yeterli) gerçekleştirebiliyor. Böylelikle bu bilgisayarlardaki verileri ele geçirmek için USB takma ihtiyacı hissedilse de bilgisayarın başına oturup güvenlik duvarını aşana kadar bu USB'yi takıp olay yerinden hızlıca uzaklaşmak ve diğer her şeyi drone aracılığıyla yapmak mümkün.

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