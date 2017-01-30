İnternet Ağınızı Ücretsiz Korumak Artık Mümkün!

Kurulan bir "ağı" korumak, normalde son derece masraflı bir işlemdir. Bilgisayar dahisi Tony Fortunato ise alternatif bir yöntem geliştirdi.

Internet'in MacGayver'ı olarak nitelendirilen Tony Fortunato, kurduğunuz network'u korumak amacıyla ücretsiz bir yöntem geliştirdi. MacGayver'ımız kısa süre önce, bir şirketin düzenlediği etkinlikte katılımcılara WiFi erişimi sağlamak için geçici bir WiFi ağı kuran temsilcilerle tanışmış. Şirketteki çalışanlar, WiFi ağını kullanmak istediler ancak "haklı olarak" bazı güvenlik endişeleri vardı.

Çalışanlar; ağ ile temas kurulması durumunda, bilgilerinin ifşa olabileceğinin farkındaydı. Örneğin, bazı çalışanlar açık temelli metin, Telnet ve HTTP dışı kullanırken diğerleri çok zayıf algoritmalar kullanıyordu. Çalışanlar genellikle masalarında kablolu bir bağlantı kullandıklarından ve eriştikleri sistemlere yetkisiz ulaşımı engellemek için gerekli filitrelere sahip olduklarından genelde endişe duymazlardı. Bu seferki durumsa farklıydı.

Şirket; katılanlara WiFi sistemlerine alt ağa erişim izni verdi, ancak kötü niyetli kişilerin, çalışanların verilerine erişimi önlemek için yapabileceği bir şey olup olmadığını öğrenmek istedi. Bu etkinlik ağı, birkaç gün sonra iptal olacağından şirket, ek masraf yapmak istemedi.

Bir IT ekibi, koruma için 10.000 dolar talep etti. Ne var ki; Tony başka bir yol seçti. Şirkete, Windows 7 temelli bir bilgisayarı alıp verileri şifrelemek için bir VPN sunucusu olarak kurmasını önerdi. Bay Fortunato'ya göre yalnızca beş adımda ek bir donanım veya yazılım satın almadan VPN sunucusu oluşturabilirsiniz.

Tony'nin formülü şöyle:

"Başlat" simgesine tıklayın ve ardından "Ara" kutusuna ncpa.cpl yazın ve Enter tuşuna basın.

"Ağ Bağlantıları" penceresinde, "Dosya" menüsünü tıklayın ve "Yeni Gelen Bağlantı"yı seçin. "Bu Bilgisayara Bağlanmaya İzin Ver" penceresi ortaya çıkacak.

VPN bağlantısını kurmak ve kullanmak için erişim izni vermek istediğiniz her kullanıcı hesabının yanındaki onay kutusunu işaretleyin. "İleri" düğmesini tıklayın. Ayrıca yeni bir VPN hesabı oluşturabilirsiniz.

"İnternet bağlantısı" kutusunu seçin ve ardından "İleri" düğmesini tıklayın. "Erişime izin ver" düğmesine tıklayarak görüntülenen protokollerin varsayılan ayarlarını seçin.

"Arayanların yerel alan ağıma erişmesine izin ver" kutusuna tıklayın, "DHCP kullanarak otomatik olarak IP adreslerini ata" seçeneğini işaretleyin.

Bilgisayarınız artık Windows ve Android istemcilerinden VPN bağlantıları alacak şekilde yapılandırıldı. Şimdi çalışanlar VPN'i Windows 7 bilgisayarına kurabilir ve hangi uygulamaya veya sunucudan eriştiklerine bakılmaksızın veriler şifrelenir.

Elbette söz konusu yöntem, ücretli donanım ve yazılımlar kadar etkili değil ama kesinlikle, kısa süreli organizasyonlarda etkili.