İnternet Bağlantısı Günümüzde Ne Kadar Önemli?

Günümüzün belki de hayat damarı haline gelen internet bağlantısı, günümüz koşullarında ne seviyede ve ne kadar önemli olduğuna bir göz atıyoruz.

Her insan için sağlık, mutluluk, para gibi önemli değerler bulunuyor olsa da günümüz dünyasında birçok insana “Bu hayattaki olmazsa olmaz dediğiniz şey nedir?” diye soracak olursak büyük ihtimalle “İnternet” cevabını alacağız.

1950 yıllarında kullanılmaya başlanan bu iletişim ağı, 1960’larda hızlı bir çıkış yakalamış, 1970’lere gelindiğinde ise e-posta, FTP ve HTTP standartlarının da gelmesiyle gelişmeye devam ederek 1993’te ilk olarak CERN’de açılan www uzantılı ilk internet sitesi ile resmen canlanmıştır.

Türkiye’de ise ilk olarak 1987 yılında İzmir Ege Üniversitesi öncülüğünde kurulan Türkiye Üniversiteler ve Araştırma Kurumları Ağı (TÜVAKA) ile internet ile tanışan Türkiye, 1993 yılına gelindiğinde ODTÜ kiralık hat ile Türkiye’nin ilk internet bağlantısını gerçekleştirmiş oldu.

Ardından hızlıca tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygınlaşan internet kullanımı telefon üzerinden Dial-Up ile bağlantı, Ixir, E-Kolay gibi paketleri ortaya çıkardı. 2006’da ISS lisansı alarak tüm Türkiye’ye geniş bant internet hizmetini sunan Türk Telekom ile neredeyse her eve internet bağlantısı gelmeye başladı.

Günden güne hızlanan internet ile beraber Kbps hızlarından Mbps hızlarına geçiş yapan Türkiye, artık son dönemde mobilde 4.5G olarak adlandırdığımız LTE-A bağlantısına geçmiştir. Ev ve iş yerlerinde ise Türk Telekom öncülüğünde kurulmuş fiber ağ alt yapısı ve fibernet adındaki fiber internet bağlantısı sayesinde daha yüksek hızlara ulaşılmıştır.

Şu anda mevcut internet servis sağlayıcılarında bulunan hızlı internet ve sınırsız internet gibi seçeneklere sahip olan kullanıcılar, artan hızların yanı sıra internet fiyatları konusunda da tercihlerini diledikleri gibi sağlayabiliyorlar.

IOT (Internet Of Things) yani nesnelerin interneti kavramıyla tanışan dünyada cep telefonlarımız, tabletlerimiz ve bilgisayarlarımızın yanı sıra, güvenlik sistemlerimiz, otomobillerimiz hatta akıllı ev teknolojileri ile tüm evimizde bir internet bağlantısı gereksinimi ortaya çıkmış oldu. Akıllı telefonlarımız üzerinden iletişim kurarken, normal hattımız üzerinden aramak veya SMS göndermek yerine WhatsApp’tan mesajlaşmayı, Skype üzerinden arama yapmayı tercih ediyoruz. Fotoğraflarımızı ve önemli dosyalarımızı bulut sunucularında barındırıyoruz. Sosyal medyanın hayatımızın içerisinde olmadığı bir günü bile hayal edemiyoruz.

İnternetin gelişi ile sadece internet bazı iş kolları ortaya çıkarken hızlı internetin önemi de kat be kat artmaya devam etti. Peki, sizler kullanmakta olduğunuz servis sağlayıcınızdan ne oranda memnunsunuz? Evdeki internet hızınız nedir? gibi soruların yanıtlarını arıyorsanız hız testi sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Bu sayfa aracılığı ile internet hızınızı kolaylıkla ölçebilir ve Türk Telekom’a başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.